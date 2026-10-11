Perú

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 10 de octubre del 2026

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, divulgó los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: sábado 10 de octubre de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4730

Resultados: 05,26,22,01,32

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

PUBLICIDAD

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del sábado 10 de octubre de 2026

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del sábado 10 de octubre de 2026

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Sigue la jornada tras el receso por fecha FIFA: Universitario recibirá a Melgar, Sporting Cristal chocará con UTC, Alianza Lima visitará a Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

¡Perú al Mundial Sub-19! Derrotó a Brasil 3-2, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

La ‘bicolor’, en un partido de infarto clasificó al mundial de su categoría tras derrotar por 3-2 a Brasil. Las peruanas dejaron todo en la cancha y demostraron todo su poderío

¡Perú al Mundial Sub-19! Derrotó a Brasil 3-2, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano

Las dirigidas por Martín Escudero vencieron 3-0 a la ‘verdeamarela’ y clasificaron a la final del torneo continental, que se disputa en Maracaibo

Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano

PNP interviene a dos presuntas bandas criminales en Lima: dos sujetos fueron abatidos y se incautaron armas y municiones

Los operativos se realizaron en Villa El Salvador y en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos. Tres personas fueron detenidas y dos resultaron heridas durante los enfrentamientos

PNP interviene a dos presuntas bandas criminales en Lima: dos sujetos fueron abatidos y se incautaron armas y municiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras la gresca con el senador Iber Maraví durante debate de facultades: “Los perros ladran”

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras la gresca con el senador Iber Maraví durante debate de facultades: “Los perros ladran”

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Pelea en el Congreso de Perú: Ministros y senadores casi se van a los golpes durante debate de sesión de facultades

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

Último concierto de BTS en Lima EN VIVO: banda coreana se despide del Perú con inolvidable show en el Estadio San Marcos

Último concierto de BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú

Último concierto de BTS en Lima: videos y fotos de la fiesta ‘army’ previo al show final de la banda coreana en Perú

RM de BTS cuestionó los show de drones y punteros láser afuera de su hotel en Miraflores: “Es un acto no correcto”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

¡Perú al Mundial Sub-19! Derrotó a Brasil 3-2, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano

Perú, finalista del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026: fecha y rival del decisivo partido

Goles y doblete de Alex Valera para increíble empate de Universitario vs Melgar en apenas dos minutos por Torneo Clausura 2026