Turistas ingresan a nadar en las siete Lagunas del Ausangate pese a las medidas de conservación en Cusco

Sus cuerpos de agua están vinculados al deshielo del nevado y forman parte de un paisaje altoandino con flora y fauna propias de estos ambientes. Cusco Noticias 47

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Un grupo de turistas fue captado mientras ingresaba a nadar en una de las lagunas del circuito de las 7 Lagunas del Ausangate, en Cusco. La escena generó cuestionamientos debido a que el atractivo natural forma parte de un área destinada a la conservación de los ecosistemas altoandinos.

El circuito reúne cuerpos de agua vinculados al deshielo del nevado Ausangate, con paisajes de montaña y especies propias de las alturas. Su valor turístico está asociado principalmente con las caminatas, la observación del entorno y el contacto con la naturaleza.

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El lugar se encuentra dentro del Área de Conservación Regional Ausangate, cuyo marco de protección incluye disposiciones para preservar los recursos naturales y promover la educación ambiental. En ese contexto, el ingreso de visitantes al agua plantea interrogantes sobre las prácticas permitidas durante los recorridos turísticos.

La oferta turística de la zona también incluye las aguas termales de Pacchanta, una alternativa para quienes buscan bañarse durante su visita. Esta opción permite diferenciar las actividades recreativas de aquellas que se desarrollan en las lagunas naturales del circuito.

Qué establece la protección del Área de Conservación Regional Ausangate

Un grupo de turistas fue grabado mientras nadaba en el circuito de las 7 Lagunas del Ausangate, en Cusco, una actividad que está prohibida por las reglas de conservación del área protegida. Jorddy/ Periodista

El Área de Conservación Regional Ausangate cuenta con un Plan Maestro contemplado en la Ordenanza Regional N.° 208-2021. Este instrumento establece lineamientos vinculados con la protección de los recursos naturales, la recuperación de ecosistemas y la educación ambiental.

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La conservación del área busca proteger los ambientes naturales que forman parte del paisaje altoandino. Por ello, las actividades de los visitantes deben considerar las disposiciones aplicables al espacio protegido y las medidas previstas para el cuidado de sus recursos.

El ingreso de turistas a una de las lagunas para nadar quedó registrado en imágenes difundidas recientemente. Sin embargo, la información disponible no precisa si las personas involucradas recibieron alguna sanción ni detalla una intervención de las autoridades por este hecho.

Qué actividades contempla el inventario turístico del Mincetur

El inventario turístico oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) identifica las lagunas del Ausangate como recursos naturales. La descripción señala que estos cuerpos de agua reciben aportes del deshielo del nevado y presentan flora y fauna propias de los ambientes altoandinos.

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Entre las actividades consignadas en la ficha figuran las caminatas, la observación de paisajes y la observación de especies. El documento consultado no incluye el baño ni la natación entre las actividades enumeradas para este atractivo.

Esta distinción permite precisar qué experiencias aparecen registradas en la información turística oficial. No obstante, la ausencia de la natación en esa lista no constituye, por sí sola, una disposición expresa de prohibición. Para determinar las restricciones específicas, corresponde revisar las normas y disposiciones aplicables al área de conservación.

Las aguas termales de Pacchanta como alternativa para los visitantes

El nevado Ausangate es cercano a Vinicunca. (Perú Travel)

Las aguas termales de Pacchanta constituyen una alternativa para los turistas que desean bañarse durante su recorrido por la zona del Ausangate. A diferencia de las lagunas naturales, este lugar se presenta como una opción para disfrutar de aguas termales dentro de la oferta turística local.

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La visita al circuito de las 7 Lagunas está vinculada con la observación de cuerpos de agua, las caminatas y los paisajes de montaña. Las aguas termales ofrecen otra actividad recreativa para quienes desean complementar la experiencia turística.

El cuidado de estos espacios requiere que los visitantes conozcan las condiciones de acceso y las actividades permitidas en cada atractivo, especialmente cuando se encuentran dentro de áreas destinadas a la conservación.