Perú

Jay Wheeler confirma su regreso a Lima con un concierto en Costa 21: fecha y venta de entradas

El cantante puertorriqueño se presentará en nuestro país con un repertorio que incluirá “La Curiosidad”, “Pacto”, “Por Tu Culpa” y temas de su nuevo álbum

El cantante puertorriqueño volverá a Lima con canciones como “La Curiosidad”, “Pacto”, “Por Tu Culpa” y “De Lejitos”.
El cantante puertorriqueño volverá a Lima con canciones como “La Curiosidad”, “Pacto”, “Por Tu Culpa” y “De Lejitos”.
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El cantante puertorriqueño Jay Wheeler regresará a Lima para presentar La Voz Favorita World Tour, una gira que recorrerá Europa, Estados Unidos y América Latina.

El anuncio confirma un nuevo encuentro del artista con sus seguidores peruanos luego de su anterior paso por el país con el TRAPPii Tour. En esa visita, el cantante reunió a miles de asistentes que siguieron sus canciones de reggaetón, trap y R&B con letras centradas en relaciones afectivas, rupturas y experiencias personales.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de Jay Wheeler?

Jay Wheeler se presentará en Costa 21 el 1 de mayo de 2027, donde interpretará canciones de su nuevo álbum y los temas que consolidaron su relación con el público peruano.

El repertorio de la presentación incluirá éxitos como “La Curiosidad”, su colaboración con Myke Towers, además de “Pacto”, “Por Tu Culpa”, “De Lejitos” y otras canciones que lo posicionaron entre las voces más escuchadas de la música urbana latina.

La preventa de entradas para el concierto comenzará el martes 13 de octubre a las 11:00 horas a través de Teleticket.
La preventa de entradas para el concierto comenzará el martes 13 de octubre a las 11:00 horas a través de Teleticket.

“La Curiosidad” es uno de los temas de mayor alcance de su catálogo. La canción, publicada junto con Myke Towers, impulsó la proyección internacional de Wheeler y lo acercó a una audiencia que encontró en su estilo una combinación de reggaetón y letras sentimentales.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas comenzará el martes 13 de octubre a las 11:00 horas a través de Teleticket. Según la información difundida por la producción, los compradores que paguen con tarjetas Interbank accederán a un descuento de hasta 15%.

La fecha en Lima formará parte del tramo latinoamericano de la gira, que iniciará luego de las presentaciones de Wheeler en España y Estados Unidos. El recorrido también prevé conciertos en ciudades de Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia y República Dominicana.

El artista también llevará a Lima material de su producción más reciente, La Voz Favorita, un álbum de 24 canciones lanzado en mayo de 2026. El disco reúne géneros como reggaetón, R&B, trap y salsa, y amplía la propuesta que Wheeler desarrolló durante los últimos años.

Jay Wheeler se presentará el 1 de mayo de 2027 en Costa 21 como parte de su gira La Voz Favorita World Tour.
Jay Wheeler se presentará el 1 de mayo de 2027 en Costa 21 como parte de su gira La Voz Favorita World Tour.

La gira toma su nombre de este álbum, que incluye “Por Tu Culpa 2.0”, “De Lejitos”, “Castillo”, “No Es Sano”, “Tiffany”, “Rubio” y “Corazón de Lego”. El proyecto tiene colaboraciones con Mora, Luar La L, Deimi, Marcelo Rubio, Abraham Mateo, Kennyy y Luister La Voz.

La producción también incorporó “De Lejitos (Remix)”, junto a Omar Courtz, como canción final en las plataformas de música. Con esta lista, Wheeler presenta un trabajo que alterna temas urbanos, composiciones románticas y sonidos vinculados a la salsa.

24 canciones y varias colaboraciones

La Voz Favorita llegó al mercado el 28 de mayo de 2026 y tiene una duración de una hora y 31 minutos. El proyecto abrió una nueva etapa para Jay Wheeler, quien volvió a incorporar sonidos de trap sin dejar de lado las melodías de R&B y reggaetón que identifican parte de su carrera.

El álbum comienza con “Grax”, un tema que funciona como agradecimiento a las personas cercanas al artista. Luego incluye la canción que da nombre al disco y “Por Tu Culpa 2.0”, una nueva versión de uno de sus temas conocidos.

Entre los invitados figura Mora en “Tiffany”, mientras que Luar La L, Torrres y Remers participan en “She Like 2 Fuck”. Deimi aparece en “Castillo” y Marcelo Rubio colabora en “No Es Sano”. El listado también contiene “Todo Mal”, junto a Abraham Mateo, y “Corazón de Lego”, con Kennyy.

“Rubio” tiene un lugar distinto dentro del álbum porque se aleja de las bases urbanas y se acerca a la salsa. El tema está dedicado al abuelo del cantante y muestra otra faceta de la propuesta musical de Wheeler.

La gira toma el nombre de La Voz Favorita, el álbum de 24 canciones que Jay Wheeler lanzó en mayo de 2026.
La gira toma el nombre de La Voz Favorita, el álbum de 24 canciones que Jay Wheeler lanzó en mayo de 2026.

En el caso de Lima, el concierto permitirá que el artista combine esas novedades con canciones de discos y sencillos anteriores. Las entradas para el show del 1 de mayo de 2027 estarán disponibles a través de Teleticket.

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