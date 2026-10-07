Artífice de la captura del líder de Sendero Luminoso pide ayuda médica al Gobierno de Perú

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Lima, 6 oct (EFE).- El general retirado Benedicto Jiménez, ex jefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional de Perú (PNP), que capturó en 1992 al líder y fundador del grupo subversivo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió este martes la ayuda de las autoridades de su país para recibir un trasplante de médula ósea en el extranjero.

"Dado el estado actual de mi enfermedad solo tengo una salida, el trasplante de médula ósea en clínicas especializadas en el extranjero", señaló Jiménez, de 73 años, en un video difundido por la emisora RPP.

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Según la información, el ex jefe policial "fue diagnosticado con una grave enfermedad" que impacta en su sistema inmunitario, por lo que necesita un trasplante de médula ósea.

Ante esto, Jiménez solicitó el apoyo del ministro del Interior, César Astudillo, y del comandante general de la PNP, Fredy López, para que se convoque una junta médica que evalúe su caso, ya que actualmente está internado en una clínica de Lima.

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"Yo sé que muchos peruanos van a escuchar mis palabras: solamente quiero vivir unos años más para dedicarme a aportar mis conocimientos en bien de la lucha contra la criminalidad", sostuvo.

Posteriormente, el viceministro de seguridad pública, César Jordán, aseguró a RPP que el ministro Astudillo "ha tomado acciones" sobre el caso y se va "a hacer una cita médica inmediatamente para dar una solución" en el Hospital de la Policía.

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"Si se necesita enviarlo al extranjero, se le va a enviar", aseguró.

Tras ello, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) emitió un comunicado en el que garantizó "la atención integral y agregó que gestiona alternativas especializadas" para atender a Jiménez "tanto a nivel nacional como en el extranjero".

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Jiménez fue ascendido el 17 de julio de 2025 a general de la PNP, tras haber permanecido durante décadas con el grado de coronel a pesar de ser considerado el gran artífice de las acciones de inteligencia que permitieron la captura de Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992.

La decisión fue oficializada por la entonces presidente peruana Dina Boluarte (2022-2025), por "las acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber en los hechos ocurridos durante los años 1990, 1991, 1992 y 1993" en Perú.

En la década pasada, el exoficial fue vinculado con una presunta organización liderada por el abogado Rodolfo Orellana, acusada de dedicarse a la venta ilegal de inmuebles del Estado peruano, por lo que se ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra, aunque luego pasó a arresto domiciliario por sus condiciones de salud.

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En 2006, tras su retiro de la PNP, Jiménez se presentó, sin éxito, como candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano (PAP) del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011). EFE