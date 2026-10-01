Perú

Pronóstico del clima en Arequipa este jueves 1 de octubre : temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Arequipa.

En Arequipa se espera una temperatura máxima de 24.6 grados centígrados y una mínima de 10.6 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

El pronóstico del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones el año.

PUBLICIDAD

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina exige respuestas a la alcaldesa por los 48 perros sin ubicar tras el rescate en San Juan de Miraflores: “¿A quiénes se los dieron?”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó que la Municipalidad de San Juan de Miraflores no haya informado con claridad dónde están los 48 perros rescatados de un presunto criadero clandestino

Magaly Medina exige respuestas a la alcaldesa por los 48 perros sin ubicar tras el rescate en San Juan de Miraflores: “¿A quiénes se los dieron?”

Perú: las predicciones del tiempo para Iquitos este 1 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: las predicciones del tiempo para Iquitos este 1 de octubre

Predicción del clima en Cuzco para antes de salir de casa este 1 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Predicción del clima en Cuzco para antes de salir de casa este 1 de octubre

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Lima este 1 de octubre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Lima este 1 de octubre

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria habla de los chats de Derek y Pamela López: “Tiene que asumir sus consecuencias, es un bebito”

Alejandra Baigorria habla de los chats de Derek y Pamela López: “Tiene que asumir sus consecuencias, es un bebito”

Magaly Medina respalda a María Pía tras polémica con Ale Baigorria: “Si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”

Paul Michael y Raysa Ortiz se dieron apasionado beso en reto de actuación: “Solo desataron sus pasiones”

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

Alvina Ruiz niega acusaciones de presunto maltrato por dos maquilladoras de América y Willax TV: “¿Corregir es maltratar?"

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026

La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

Alianza Lima vs Palestino 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026

Gol de ‘palomita’ de Luis Ramos con gran asistencia de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026

Autogol de Gianfranco Chávez que expuso a Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Palestino en amistoso en Matute 2026