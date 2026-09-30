Rocoto relleno. (Foto: Andina)

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El rocoto relleno es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y una de las preparaciones más conocidas de la cocina de Arequipa. Se caracteriza por combinar el sabor y picor del rocoto con un relleno de carne sazonada, cebolla, aceitunas, huevo y otros ingredientes que aportan diferentes texturas y sabores.

Esta receta de rocoto relleno arequipeño explica paso a paso cómo preparar los rocotos, reducir parte de su picor, elaborar un relleno de carne y hornearlos hasta conseguir una preparación dorada y jugosa.

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Tradicionalmente, el rocoto relleno puede acompañarse con pastel de papa, formando una de las combinaciones más conocidas de la cocina arequipeña.

Datos de la receta

Preparación: 30 minutos

Cocción: 50 minutos

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Porciones: 6 personas

Dificultad: Media

Tipo de plato: Plato principal

Cocina: Peruana / Arequipeña

Ingredientes para preparar rocoto relleno

Para los rocotos

6 rocotos grandes

500 g de carne de res molida

1 cebolla roja grande

3 dientes de ajo

1 cucharada de ají panca molido

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de maní tostado y molido

½ taza de aceitunas negras picadas

2 huevos duros

2 cucharadas de pasas, opcional

Sal al gusto

Para la mezcla de horneado

2 huevos

½ taza de leche evaporada

100 g de queso fresco

100 g de queso mozzarella o queso para gratinar

Sal y pimienta al gusto

Para acompañar

Pastel de papa

Arroz blanco, opcional

Ensalada fresca

Cómo hacer rocoto relleno paso a paso

1. Lava los rocotos

Lava cuidadosamente los rocotos y sécalos.

Corta la parte superior de cada rocoto formando una especie de tapa.

Retira las semillas y las venas del interior utilizando una cuchara o un cuchillo pequeño.

Ten cuidado al manipularlos y evita tocarte los ojos durante el proceso.

2. Reduce el picor del rocoto

El rocoto es naturalmente picante, por lo que es habitual realizar un proceso previo para reducir parte de su intensidad.

Coloca los rocotos y sus tapas en una olla con agua.

Añade una pequeña cantidad de sal y deja hervir durante unos minutos.

Retira el agua y repite el proceso una o dos veces según el nivel de picor que desees.

También puedes realizar un último hervor utilizando agua limpia.

Escurre bien los rocotos y reserva.

Consejo: no retires absolutamente todo el sabor del rocoto. La característica del plato está precisamente en el contraste entre el picante, el relleno y el queso.

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3. Prepara el relleno de carne

Calienta el aceite en una sartén grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina hasta que esté transparente.

Añade los dientes de ajo picados y cocina durante unos segundos.

Incorpora el ají panca, comino y pimienta.

Mezcla bien para formar el aderezo.

4. Cocina la carne

Agrega la carne molida al aderezo.

Cocina a fuego medio mientras remueves para separar los trozos de carne.

Continúa cocinando hasta que la carne esté completamente cocida y haya absorbido los sabores del aderezo.

Ajusta la sal según tu gusto.

5. Agrega los ingredientes del relleno

Incorpora las aceitunas negras picadas, el maní tostado y molido y las pasas si decides utilizarlas.

Mezcla todos los ingredientes.

Finalmente, agrega los huevos duros picados.

Remueve suavemente para evitar que el huevo se deshaga completamente.

Retira del fuego y deja que el relleno se enfríe ligeramente.

6. Rellena los rocotos

Coloca los rocotos previamente cocidos en una fuente para horno.

Rellena cada uno con la preparación de carne.

No los llenes completamente hasta el borde, ya que posteriormente colocarás queso y la mezcla para gratinar.

Coloca nuevamente las tapas de los rocotos.

7. Prepara la mezcla para gratinar

En un recipiente bate los huevos junto con la leche evaporada.

Agrega una pizca de sal y pimienta.

Esta mezcla ayudará a conseguir una preparación cremosa alrededor del relleno.

8. Agrega el queso

Coloca queso fresco sobre cada rocoto.

También puedes añadir mozzarella o algún queso que funda bien.

Vierte una pequeña cantidad de la mezcla de huevo y leche sobre los rocotos.

9. Hornea los rocotos

Precalienta el horno a 180 °C.

Coloca la fuente con los rocotos y hornea durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

El tiempo puede variar según el horno.

Los rocotos estarán listos cuando el queso esté fundido y la superficie tenga un aspecto dorado.

10. Gratina

Si tu horno cuenta con función de gratinado, puedes utilizarla durante los últimos minutos.

Vigila constantemente para evitar que el queso se queme.

El objetivo es conseguir una superficie dorada y ligeramente gratinada.

11. Sirve el rocoto relleno

Retira los rocotos del horno y déjalos reposar durante unos minutos.

Sirve cada rocoto acompañado de pastel de papa, una de las guarniciones tradicionales para esta preparación.

También puedes acompañarlo con arroz blanco o una ensalada fresca.

¿Qué queso se utiliza para el rocoto relleno?

El queso utilizado puede variar según la receta.

Puedes utilizar:

Queso fresco.

Mozzarella.

Queso paria.

Queso serrano.

Queso para gratinar.

Una combinación de queso fresco y un queso que funda bien permite conseguir tanto sabor como una superficie gratinada.

¿Cómo quitarle el picante al rocoto?

El rocoto tiene un picor considerable debido principalmente a sus semillas y venas.

Para reducirlo, primero retira cuidadosamente las semillas y venas.

Después puedes hervir los rocotos y cambiar el agua una o varias veces.

La cantidad de veces dependerá del nivel de picor que quieras conservar.

No es recomendable eliminar completamente el picante si quieres mantener el carácter tradicional del plato.

¿Qué carne se utiliza para el rocoto relleno?

Tradicionalmente se utiliza carne de res, que puede picarse o molerse.

La carne molida facilita la preparación y permite que el relleno se distribuya uniformemente dentro del rocoto.

También puedes utilizar carne picada finamente si prefieres encontrar pequeños trozos en el relleno.

Rocoto relleno con pastel de papa

Una de las combinaciones más conocidas es servir el rocoto relleno junto con pastel de papa.

El pastel de papa aporta una textura cremosa y un sabor suave que contrasta con el picante del rocoto y el sabor intenso del relleno de carne.

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Puedes colocar una porción de pastel de papa al lado de cada rocoto al momento de servir.

¿El rocoto relleno lleva aceitunas?

Las aceitunas negras son un ingrediente habitual en el relleno y aportan un contraste salado.

Puedes picarlas finamente o cortarlas en trozos pequeños.

Si no te gusta su sabor, puedes reducir la cantidad, aunque el resultado será diferente.

¿Por qué se agrega maní al relleno?

El maní tostado y molido aporta sabor y una textura particular al relleno.

Debe utilizarse en una cantidad moderada para que no domine los demás ingredientes.

Puedes incorporarlo directamente al aderezo junto con la carne.

Consejos para preparar un buen rocoto relleno

Selecciona rocotos grandes

Los rocotos grandes son más fáciles de rellenar y permiten obtener una presentación más atractiva.

No los cocines demasiado

El rocoto debe ablandarse lo suficiente para poder comerlo, pero conservar cierta estructura para mantener el relleno.

Controla el picor

La cantidad de hervidos dependerá de cuánto picante quieras conservar.

Cocina bien el relleno

La carne debe estar completamente cocida antes de rellenar los rocotos.

No llenes demasiado

Deja espacio para colocar el queso y la mezcla de huevo.

Gratina al final

El gratinado debe hacerse durante los últimos minutos para conseguir una superficie dorada sin quemar el queso.

Preguntas frecuentes sobre el rocoto relleno

¿Qué es el rocoto relleno?

El rocoto relleno es un plato tradicional peruano, especialmente asociado con la cocina de Arequipa. Consiste en un rocoto al que se le retiran las semillas y venas, se reduce parte de su picor, se rellena con carne sazonada y se hornea con queso.

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¿El rocoto relleno es muy picante?

Puede ser picante, pero el nivel depende del rocoto y de cuánto se reduzca su picor durante la preparación. Retirar las semillas y venas y hervir los rocotos ayuda a disminuir la intensidad.

¿Cuántas veces se debe hervir el rocoto?

No existe una cantidad única. Puedes hervirlo y cambiar el agua una o dos veces, probando el nivel de picor hasta conseguir el resultado que prefieras.

¿Qué carne lleva el rocoto relleno?

La preparación tradicional utiliza carne de res. Puede emplearse carne molida o carne picada finamente.

¿Con qué se acompaña el rocoto relleno?

El acompañamiento más conocido es el pastel de papa. También puedes servirlo con arroz blanco o una ensalada.

¿Puedo preparar el relleno con anticipación?

Sí. Puedes preparar el relleno previamente, conservarlo refrigerado y utilizarlo posteriormente para rellenar los rocotos.

¿Puedo preparar rocoto relleno sin carne?

Sí. Puedes preparar una versión vegetariana utilizando champiñones, quinua, lentejas, verduras o una combinación de estos ingredientes.

¿Cómo conservar el rocoto relleno?

Una vez frío, guárdalo en un recipiente cerrado dentro del refrigerador. Para consumirlo nuevamente, caliéntalo completamente en el horno o microondas.

Un clásico de la cocina arequipeña

El rocoto relleno arequipeño destaca por su combinación de sabores intensos. El picor del rocoto contrasta con el relleno de carne, las aceitunas, el maní y el queso gratinado.

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Aunque requiere algunos pasos adicionales para preparar el rocoto, el resultado es un plato especial que puede convertirse en el protagonista de un almuerzo familiar.

Acompáñalo con un pastel de papa y tendrás una combinación representativa de la cocina arequipeña.