Perú

El reto del nuevo gobierno: no solo destrabar las obras paralizadas, sino evitar que las nuevas inversiones terminen igual

El Congreso informó en junio que los incumplimientos contractuales son la principal causa de los proyectos detenidos, seguidos por la falta de financiamiento y las deficiencias en los expedientes técnicos

Edificios en construcción, grúas, materiales de obra, un helipuerto. Al fondo, viviendas y un aeropuerto con terminal, torre y pistas.
El informe de la Contraloría identifica proyectos de hospitales, universidades, aeropuertos, viviendas e infraestructura que permanecen inconclusos o presentan dificultades de ejecución en diferentes regiones del país. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En junio, información difundida por el Congreso con base en datos de la Contraloría reportó 2,241 obras públicas paralizadas por más de S/73 mil millones. Solo en diez regiones del Perú, una revisión distinta del Congreso encontró más de S/61.4 mil millones en incrementos de costos en 3,151 obras, y más de 1,600 inversiones a nivel nacional con aumentos presupuestales superiores al 100%.

Son cifras que en el Perú ya son lo suficientemente familiares como para que casi no llamen la atención, y ese es el verdadero problema. La Contraloría señala los incumplimientos contractuales como la causa principal de las paralizaciones, seguidos de la falta de recursos financieros y de deficiencias en los expedientes técnicos. El 68% de las obras paralizadas corresponde a gobiernos locales, que muchas veces no cuentan con los equipos técnicos necesarios para estructurar y administrar contratos complejos. No es un problema de falta de proyectos. Es un problema de falta de disciplina contractual.

PUBLICIDAD

El Perú no necesita inventar una nueva forma de contratar para abordar esto. Ya cuenta con una, y la ha venido utilizando durante siete años.

Sitio de construcción con edificios en obra, dos excavadoras, trabajadores instalando tuberías de hormigón, caminos de tierra y un paisaje de colinas con viviendas
La construcción de viviendas y la instalación de infraestructura básica avanzan en un desarrollo urbano de Perú, en un contexto de expansión habitacional y déficit de unidades formales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de contratos NEC en el Perú comenzó con los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde 19 proyectos de infraestructura, incluidos la Villa de Atletas y las principales sedes deportivas, se entregaron a tiempo y dentro del presupuesto previsto. El modelo se extendió luego a la Reconstrucción con Cambios y después al programa Escuelas Bicentenario, un esquema de S/5,900 millones para la reconstrucción de 75 colegios. En 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con NEC y el Gobierno del Reino Unido, suscribió un memorando para adoptar progresivamente estos contratos como el marco contractual preferido del país para la infraestructura pública. Proyectos por casi US$9 mil millones ya han utilizado NEC en el Perú.

PUBLICIDAD

Ese historial incluye una lección difícil, y vale la pena decirlo con claridad en lugar de dejar que alguien más lo señale. En julio, la Contraloría auditó 32 obras de la Reconstrucción con Cambios ejecutadas bajo contratos NEC3 y encontró sobrecostos de 140.7% y retrasos de 332.6%. Veintiocho de esas 32 obras se contrataron bajo la Opción F, un contrato de gestión con reembolso de costos en el que es el Estado, y no el contratista, quien asume el riesgo del incremento de costos de las actividades subcontratadas; las cuatro restantes se contrataron bajo la Opción A, de precio fijo, en la que es el contratista quien asume la mayor parte de ese riesgo. Los auditores atribuyeron los sobrecostos a expedientes técnicos iniciales que no pudieron anticipar condiciones del terreno descubiertas posteriormente en campo, y a la escasez de especialistas capaces de gestionar el riesgo una vez que esas condiciones salieron a la luz. Un contrato que solo reportara éxitos no le diría al Perú nada sobre dónde es probable que su próxima inversión salga mal. Uno que puede ser examinado con esta precisión, obra por obra, causa por causa, es uno que un gobierno puede realmente gestionar. Una muestra de seis de esos proyectos —de educación, salud e infraestructura integral— muestra cómo se ve eso en la práctica: ARCC/ANIN autorizó en ellos 140 eventos compensables, por S/381 millones en sobrecosto y 2,860 días acumulados de ampliación de plazo, más de dos tercios de ellos originados por modificaciones al diseño o condiciones del terreno que nadie había anticipado.

En la etapa 2, que comprende 11 estaciones entre el puerto del Callao y el parque Murillo, finalizó la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes.
En la etapa 2, que comprende 11 estaciones entre el puerto del Callao y el parque Murillo, finalizó la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes. Foto: difiusión

Lo que distingue a la contratación colaborativa no es que elimine el riesgo. Es que obliga a identificarlo tempranamente. El mecanismo de eventos compensables de NEC exige a las partes alertar, oportunamente, sobre cualquier situación que pueda afectar el costo, el plazo o el desempeño, antes de que escale hacia el mismo tipo de problemas que están detrás de las cifras de este año de la Contraloría y el Congreso. En un país donde los problemas históricamente han salido a la luz solo cuando ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto, eso es una ventaja estructural, no un tecnicismo.

Nada de esto funciona por sí solo. Depende de que exista capacidad técnica dentro de las entidades públicas, de equipos bien preparados, y de una verdadera cultura de colaboración entre el Estado y el contratista — exactamente las brechas de capacidad que las propias cifras de la Contraloría muestran concentradas en los gobiernos locales.

Vista aérea de una ciudad con rascacielos modernos, una avenida con vehículos y peatones, y un gran sitio de construcción con varias grúas operando.
Una moderna zona urbana de Lima muestra edificios empresariales, avenidas con tráfico vehicular y un sitio de construcción activo con grúas que señalan el dinamismo económico de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, la tarea del nuevo gobierno no es elegir un modelo de contratación. El Perú ya eligió uno, y tiene siete años de resultados, fallas auditadas incluidas, que lo respaldan. Se trata de invertir en la calidad de los expedientes técnicos antes de firmar los contratos, de construir la capacidad especializada —dentro de los gobiernos locales, especialmente— para gestionar el riesgo una vez que aparece, y de elegir la opción contractual que se ajuste al perfil de riesgo de cada proyecto, en lugar de recurrir por defecto a la que traslada la mayor parte de ese riesgo al Estado.

Destrabar las 2,241 obras paralizadas será una tarea urgente para el nuevo gobierno. La más difícil será asegurar que la disciplina descrita arriba —invertir en expedientes antes de firmar los contratos, construir capacidad especializada, hacer coincidir la opción contractual con el riesgo— se aplique a cada inversión que está por venir, no solo a las que ya están en problemas. Esa es la tarea que tienen por delante las instituciones del Perú durante los próximos cinco años.

Imagen Z57344R4Q5FUFDTXHKWLWQS2DE

Temas Relacionados

Obras públicasContraloría General de la RepúblicaContratación públicaperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

La modelo contó que una cuenta pendiente ligada a su atención médica en Miami reactivó emociones de aquel embarazo y cuestionó haber afrontado sola las consecuencias de una experiencia que le causa tristeza e indignación

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó el pronunciamiento del exfutbolista sobre el cambio del magistrado que deberá asumir la audiencia de revocatoria de pena en su contra

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

La conductora aseguró que pagó una reparación civil de S/350 mil y realizó el servicio comunitario establecido en su sentencia. Además, denunció una supuesta ‘cacería de brujas’ en su contra

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó la respuesta de Maritere Braschi sobre los lugares para una primera cita, pero también resaltó la oferta gastronómica, los centros comerciales, espacios campestres y hoteles de Lima Norte

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Kábala resultados del martes 29 de setiembre: conoce los números ganadores del sorteo

Conoce la combinación que salió sorteada este martes y verifica si tus números coinciden con los resultados de la jornada

Kábala resultados del martes 29 de setiembre: conoce los números ganadores del sorteo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿No puedes votar este domingo 4 de octubre en las ERM 2026? Así puedes tramitar la dispensa y evitar la multa

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

ENTRETENIMIENTO

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Yahaira Plasencia revela qué la llevó a conciliar con Magaly Medina: “Es un buen mensaje para la sociedad”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

A qué hora juega Argentina vs Bolivia HOY en Perú: partido amistoso en Córdoba por fecha FIFA 2026

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Un peruano más a la UFC: notable performance de Ian Escuza para finalizar al italiano Luca Borando e impresionar a Dana White

Así quedaron los ‘play-offs’ del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Alianza Lima y Universitario esperan en semifinales