Perú

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Cuzco para este 30 de septiembre.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles 30 de septiembre, se prevé que en Cuzco habrá un 25% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 21.0 centígrados y una mínima de 2.2°. La nubosidad será del 62% y por la noche habrá una posibilidad del 6% de lluvias.

Perú y sus 38 climas

La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

La modelo contó que una cuenta pendiente ligada a su atención médica en Miami reactivó emociones de aquel embarazo y cuestionó haber afrontado sola las consecuencias de una experiencia que le causa tristeza e indignación

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Clima en Piura: el estado del tiempo para este 30 de septiembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: el estado del tiempo para este 30 de septiembre

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 30 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 30 de septiembre

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

Las últimas previsiones para Arequipa: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Las últimas previsiones para Arequipa: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿No puedes votar este domingo 4 de octubre en las ERM 2026? Así puedes tramitar la dispensa y evitar la multa

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

ENTRETENIMIENTO

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Yahaira Plasencia revela qué la llevó a conciliar con Magaly Medina: “Es un buen mensaje para la sociedad”

DEPORTES

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Un peruano más a la UFC: notable performance de Ian Escuza para finalizar al italiano Luca Borando e impresionar a Dana White

Así quedaron los ‘play-offs’ del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Alianza Lima y Universitario esperan en semifinales

El sentido mensaje de Hernán Barcos para lo que resta del Torneo Clausura: “Vamos a pelear hasta el final por el título”

Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo