Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy domingo 27 de setiembre

Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana

La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
Guardar

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este domingo 27 de setiembre publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es pertinente mencionar que el precio de los combustibles cambia frecuentemente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

Fecha: domingo 27 de setiembre de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.19 soles el galónPrecio mínimo: 19.59 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 26.29 soles el galónPrecio mínimo: 20.7 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 23.89 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Balacera en Breña: sicarios dispararon en una pollada y dejaron un muerto y cuatro heridos

El ataque ocurrió durante la madrugada en una vivienda de la zona de Nosiglia. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas y busca identificar a los responsables

Balacera en Breña: sicarios dispararon en una pollada y dejaron un muerto y cuatro heridos

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido en el Callao por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Dos escuadras revelación del Torneo Clausura dirimirán una primera batalla en instancia decisiva del certamen paralelo impulsado por la Federación Peruana de Fútbol. Conoce los horarios del atractivo choque

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido en el Callao por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Temperaturas en Lima: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Temperaturas en Lima: prepárate antes de salir de casa

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

Clima en Perú: el pronóstico para Huancayo este 27 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: el pronóstico para Huancayo este 27 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

Fiscalía pide autorización para formalizar investigación contra María Caruajulca por ocultar proceso penal

Denuncian penalmente a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora general del Estado

Patricia Juárez no apoya a Samuel Daza y confirma que le pidió disculpas a Rafael López Aliaga

JNJ publica los 12 postulantes para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Premios Heat Music Awards 2026: Gian Marco, Grupo 5, Corazón Serrano, entre los peruanos nominados

Premios Heat Music Awards 2026: Gian Marco, Grupo 5, Corazón Serrano, entre los peruanos nominados

Fandom de Shirley Arica, Pablo Heredia, Pamela López y Yahaira Plasencia nominados a los HEAT Latin Music Awards

Christian Cueva y Pamela López coincidieron en las olimpiadas escolares de su hijo tras polémica separación

Magaly Medina es vista con Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas, en España

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios la critican: “Mejor no te pongas nada”

DEPORTES

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido en el Callao por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido en el Callao por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Paraguay vs Bolivia HOY: partido amistoso en Washington por fecha FIFA 2026

Alianza Lima vs Boca Juniors 3-1: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Atlético Atenea promueve a seis jóvenes voleibolistas para su equipo principal pensando en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Juan Pablo Varillas pondera su rendimiento en la última serie de Copa Davis con Perú: “Tuvo un significado especial para mí”