“Qué fuerte, me enamoré” Consuelo Duval alaba la actuación de Eugenio Derbez en la serie “El juicio”

Duval profundizó en lo que, según ella, distingue la interpretación de Derbez: “Sus pausas, sus tempos, sus caras, su expresión corporal, esta verdad del personaje, de cuando el personaje te toma” (Captura de pantalla/Instagram/Prime Video)

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Consuelo Duval expresó su admiración por el trabajo de Eugenio Derbez en la serie “El juicio” a través de un video difundido en redes sociales. La actriz comparó la actuación de Derbez con la del intérprete español Pedro Alonso y destacó los detalles técnicos de su desempeño.

En el video, Duval describió la escena como un enfrentamiento simbólico entre ambos actores: “En esta esquina, representando a México, el señor Eugenio Derbez, mi amor. En esta otra, representando a España, Pedro Alonso, mi amor”, relató. La actriz aseguró ir en el capítulo cuatro de la miniserie.

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Duval profundizó en lo que, según ella, distingue la interpretación de Derbez: “Sus pausas, sus tempos, sus caras, su expresión corporal, esta verdad del personaje, de cuando el personaje te toma”, explicó en el mismo video. Cerró su comentario con una felicitación general al elenco.

Consuelo Duval /Redes sociales

De qué trata “El juicio”

“El juicio” es una miniserie de ocho episodios estrenada el 11 de septiembre en Prime Video, dirigida por Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau, con guion de Daniel Krauze, quien también funge como showrunner.

La trama arranca cuando Andrea Portillo (Karla Gaytán), una adolescente, denuncia haber sido agredida sexualmente por Carlos Huerta (Iker Solano), hijo de un empresario influyente. A partir de esa denuncia, los padres de ambos jóvenes toman caminos opuestos.

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Miguel Portillo, interpretado por Derbez, es un padre de clase media que emprende una cruzada legal para conseguir justicia por lo ocurrido a su hija. Del otro lado, Raúl Huerta utiliza dinero, contactos y poder para blindar a su hijo del proceso judicial.

La serie está inspirada en casos reales de abuso sexual y plantea, según se desprende de la trama, hasta dónde puede llegar un padre para proteger a un hijo, incluso cuando eso implica cruzar los límites entre lo correcto y lo incorrecto.

La problemática que aborda la serie

Eugenio Derbez se sienta en un sillón con las manos entrelazadas, la mirada baja y expresión pensativa, en un ambiente interior durante una filmación. (Prime Video/Redes Sociales)

“El juicio” pone en el centro la desigualdad ante la ley, la impunidad y la delgada frontera entre buscar justicia y tomarla por mano propia. La ficción muestra cómo el poder y los recursos económicos pueden inclinar la balanza judicial a favor de quien más tiene.

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Derbez explicó que se trataba de una historia necesaria de contar, y señaló que los problemas de impartición de justicia existen en distintos países, aunque consideró que en Latinoamérica adquieren una relevancia particular por la impunidad y la corrupción.

“En una sociedad justa tiene que escucharse a la víctima, cosa que no siempre sucede”, afirmó el actor, aunque advirtió que al mismo tiempo debe respetarse un debido proceso para el acusado.

El conflicto central de la serie plantea una pregunta moral que atraviesa los ocho episodios: hasta dónde puede llegar una persona para defender a alguien que ama, y qué tan delgada puede volverse la línea que separa el bien del mal cuando entran en juego el dinero y las influencias.

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El conflicto central de la serie plantea una pregunta moral que atraviesa los ocho episodios: hasta dónde puede llegar una persona para defender a alguien que ama, y qué tan delgada puede volverse la línea que separa el bien del mal cuando entran en juego el dinero y las influencias. (Pablo Osorio/Prime Video via AP)

Recepción del público

La miniserie logró posicionarse en el top 10 de las producciones más vistas de Prime Video poco después de su estreno. Al tratarse de un lanzamiento reciente, la crítica especializada todavía no había emitido valoraciones formales, pero el comentario espontáneo entre usuarios se instaló rápido en redes sociales.

Entre los primeros comentarios de espectadores figura el de Agnes Hete, quien escribió: “Buenísima serie. Qué gran actuación de Pedro Alonso y Eugenio Derbez”. Jessica Valladarez, por su parte, contó que vio la serie completa en una sola noche: “Me he visto la serie en una noche. Te atrapa desde el inicio”.

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Paola Alfaro sumó su opinión en la misma línea: “Sin palabras. Estuvo espectacular. Vi los ocho capítulos seguidos, qué gran trabajo”. Estos testimonios coinciden en señalar que el formato corto, de ocho episodios de unos 45 minutos cada uno, favorece un consumo tipo maratón.

Otras menciones positivas a la actuación de Derbez

“Fue increíble, la mejor experiencia profesional de mi vida, lo digo genuinamente”, aseguró Krauze. El creador agregó que no existe una sola escena escrita por él que haya sido superada por la interpretación de los actores (Prime Video/Redes Sociales)

Además del comentario de Duval, otras voces vinculadas a la producción se pronunciaron sobre el trabajo actoral en la serie. Daniel Krauze, quien escribió la historia y se desempeñó como showrunner, calificó la experiencia de trabajar con el elenco como excepcional.

“Fue increíble, la mejor experiencia profesional de mi vida, lo digo genuinamente”, aseguró Krauze. El creador agregó que no existe una sola escena escrita por él que haya sido superada por la interpretación de los actores: “No hay una escena que yo haya escrito, actuada por estos cuatro monstruos, que no sea mejor de lo que ellos hicieron”.

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El elenco disfrutó especialmente del primer capítulo de la serie. Se relató que, cuando se filmó la primera escena entre Derbez y Gaytán, ambos actores se voltearon a verse con emoción al terminar la toma.

El cambio de registro de Derbez

“El juicio” marca un punto de inflexión en la carrera de Derbez, quien abandona por completo el tono de comedia con el que buena parte del público lo identifica para adentrarse en un registro cien por ciento dramático.

A diferencia de matices tragicómicos presentes en proyectos anteriores como CODA o Milagros del cielo, en esta producción el actor se despoja de cualquier rastro humorístico para encarnar la impotencia, el dolor y la resiliencia de un padre frente a un sistema judicial que percibe hostil.

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El propio Derbez reconoció que interpretar a Miguel Portillo lo llevó a atravesar un proceso anímico particularmente duro durante el rodaje. Uno de los elementos que más le costó asimilar, según explicó, fue descubrir que luchar de forma incansable por una causa no garantiza consecuencias positivas para una familia.

El elenco de “El juicio” está completado por Javi Bauserman, Dariana Delbouis, Sergio Gava y David de la Torre, entre otros. La miniserie, disponible en más de 240 países a través de Prime Video, consolida además a Pedro Alonso como uno de los rostros españoles reconocibles en producciones internacionales, tras su participación en series como “La casa de papel” y “Berlín”.

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