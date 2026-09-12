Eugenio Derbez celebró el cumpleaños de Alessandra Rosaldo con una dedicatoria en redes sociales: “Tú eres mi persona perfecta”

En el video compartido en la plataforma digital figuran secuencias grabadas durante viajes, eventos públicos y momentos familiares cotidianos. IG: ederbez

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El actor mexicano Eugenio Derbez publicó una dedicatoria para celebrar el cumpleaños de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, en la red social Instagram.

El comediante compartió una serie de pasajes visuales de su trayectoria en pareja para enmarcar la fecha.

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La publicación incluyó reflexiones sobre la vida en matrimonio y el paso del tiempo.

Derbez inició su escrito con una referencia a la población mundial de más de 8 mil millones de personas.

El comediante mexicano agradeció a su esposa por la comprensión mostrada ante sus compromisos laborales a lo largo de los años.

La pareja celebró previamente 14 años de matrimonio en julio y acumula dos décadas desde su primer encuentro.

En el video compartido en la plataforma digital figuran secuencias grabadas durante viajes, eventos públicos y momentos familiares cotidianos.

Las imágenes muestran la evolución del vínculo afectivo desde sus inicios en la televisión mexicana.

La pareja celebró previamente 14 años de matrimonio en julio y acumula dos décadas desde su primer encuentro.(Instagram: @alexrosaldo)

El mensaje de Eugenio Derbez para Alessandra Rosaldo

El texto difundido en internet abordó la noción de la búsqueda de pareja. Derbez expresó que la perfección no existe de forma generalizada en las relaciones humanas.

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“Aunque la perfección no existe, sí existe la persona perfecta para cada historia. Y yo tuve la enorme fortuna de encontrar a la mejor cómplice para escribir la nuestra”, escribió el actor.

El actor de Hollywood calificó la llegada de la cantante a su vida como un regalo. Manifestó que el cumpleaños de Alessandra Rosaldo representa un motivo de gratitud personal.

Derbez hizo referencia directa a las dinámicas de la convivencia diaria. El artista reconoció sus propias fallas dentro del matrimonio y resaltó el trabajo conjunto realizado por ambos.

En uno de los fragmentos centrales del mensaje, el comediante escribió: “Gracias por tu paciencia infinita, por comprender mis ausencias y mis manías, y por darle siempre valor a todo lo que hemos construido”.

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El actor expuso su definición sobre el matrimonio, afirmó que el afecto no consiste en un enfrentamiento constante entre las partes.

“Porque amar no es una lucha; es la decisión de elegir todos los días a la misma persona. Es recordar aquello que me enamoró de ti y seguir encontrando nuevas razones para amarte”, señaló Derbez.

El artista reconoció sus propias fallas dentro del matrimonio y resaltó el trabajo conjunto realizado por ambos.(Instagram: @alexrosaldo)

El origen de la relación y el desarrollo de la familia Derbez Rosaldo

La historia entre ambos artistas comenzó durante el año 2005 en los foros de grabación. Coincidieron durante la filmación de un episodio especial de la serie comédica Vecinos.

El noviazgo formal inició tras un viaje de trabajo realizado a Canadá. La pareja sostuvo seis años de relación sentimental antes de concretar su compromiso matrimonial.

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La propuesta de matrimonio ocurrió el 3 de febrero de 2012 en la Ciudad de México. Derbez organizó un acto público en el que apareció vestido de personaje de cuento de hadas sobre un caballo.

El padre de la cantante, Jaime Rosaldo, participó en la logística del evento. La ceremonia religiosa posterior tuvo lugar el 7 de julio de 2012 en la parroquia de Regina Coeli, en el centro histórico capitalino.

La boda fue transmitida por televisión abierta ante una audiencia nacional. Al enlace asistieron cerca de 700 invitados del medio artístico y político de México.

En el año 2014 la pareja anunció la espera de su primera hija en común. La pequeña Aitana Derbez nació el 4 de agosto de ese mismo año.

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La historia entre ambos artistas comenzó durante el año 2005. (IG: alexrosaldo)

Las celebraciones públicas y la trayectoria profesional conjunta

En marzo la pareja recordó las dos décadas transcurridas desde sus primeras conversaciones. Ambos publicaron mensajes de aniversario en redes sociales para conmemorar dos decenios de conocerse.

En aquella ocasión, la vocalista de la agrupación Sentidos Opuestos dedicó palabras a su esposo. Rosaldo expresó que Derbez continuaba como la figura central de su entorno afectivo.

La familia ha compartido detalles de su convivencia interna mediante proyectos audiovisuales. La producción reality De viaje con los Derbez documentó sus traslados y dinámicas grupales en diversos países.

La familia ha compartido detalles de su convivencia interna mediante proyectos audiovisuales. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

La cantante fijó su residencia en Estados Unidos para acompañar la expansión profesional de su esposo en la industria cinematográfica internacional.

Compañeras del medio del espectáculo reaccionaron en oportunidades previas a las felicitaciones de la pareja. Las actrices Consuelo Duval y Sandra Echeverría expresaron sus muestras de afecto hacia el matrimonio.

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Derbez concluyó la dedicatoria de cumpleaños con una proyección hacia el futuro de la pareja. Escribió que no imagina una vida sin la presencia de la cantante en su cotidianeidad.

El mensaje finalizó con un deseo de continuar juntos por muchos años más al señalar que no concibe su existencia sin ella.