Este es el Plan de Emergencia del Produce para proteger a la pesca frente al fenómeno El Niño

El documento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-PRODUCE, que declaró en emergencia ambos subsectores y dispuso elaborar una respuesta específica. Foto: IPE

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El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura, diseñado para responder a los posibles efectos del fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027. La estrategia busca garantizar la continuidad de ambas actividades, así como facilitar su adaptación y recuperación frente a las alteraciones que pueda generar el evento climático.

El documento fue aprobado en el marco del Decreto Supremo N.° 012-2026-PRODUCE, que declaró en emergencia a los subsectores y estableció la necesidad de contar con un instrumento específico de respuesta. El plan contempla 8 líneas de acción, 19 medidas y 46 actividades, que serán ejecutadas con base en información técnica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Produce y los organismos vinculados al sector.

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Medidas para enfrentar los cambios en el mar

La estrategia considera prioritario reforzar las capacidades de investigación y monitoreo del Imarpe, además de su recuperación operativa. El objetivo es disponer de información científica oportuna sobre la distribución, disponibilidad y abundancia de los recursos hidrobiológicos, de modo que las decisiones de ordenamiento respondan a las condiciones que presente el mar.

“Este Plan tiene un objetivo muy concreto: que nuestros pescadores, acuicultores y todos los actores de la cadena productiva tengan mejores condiciones para enfrentar los efectos de El Niño. No estamos esperando a que el problema llegue; estamos preparando al sector para responder, adaptarse y mantener sus actividades”, afirmó el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

El plan prioriza fortalecer la investigación y el monitoreo del Imarpe, junto con su recuperación operativa. Foto: IPE

El monitoreo cobra relevancia debido a que el aumento de la temperatura del mar puede modificar la ubicación de distintas especies y reducir la disponibilidad de algunos pescados que llegan habitualmente a los mercados. La economista Paola del Carpio señaló que este desplazamiento puede generar escasez y presionar los precios al alza.

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“Y por la temperatura del mar también se mueven las especies, como sabemos, de los peces, y eso hace que haya escasez de los peces que normalmente nosotros consumimos. Y el precio se viene duplicando”, señaló Paola del Carpio.

Produce apuesta por los recursos de oportunidad

El plan también incorpora medidas para aprovechar de manera sostenible los llamados recursos de oportunidad, correspondientes a especies cuya abundancia o disponibilidad podría aumentar como consecuencia de las nuevas condiciones oceanográficas asociadas a El Niño.

Para estos casos podrán aplicarse medidas temporales de ordenamiento pesquero, además de pescas exploratorias, prospecciones, límites de captura y temporadas específicas. Produce señala que mecanismos de este tipo ya vienen siendo utilizados para recursos como bonito, pota y perico.

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El monitoreo es clave porque el aumento de la temperatura del mar puede desplazar especies y reducir la oferta de algunos pescados habituales en los mercados. Foto: Andina

“El Niño también puede modificar la disponibilidad de nuestros recursos. Por eso, la respuesta del Estado debe ser rápida, pero siempre basada en ciencia. Si aparecen nuevas oportunidades de pesca o acuicultura, vamos a generar las condiciones para aprovecharlas de manera sostenible, con reglas claras y protegiendo la continuidad de la actividad”, señaló Requejo.

Riesgos para la oferta de alimentos

Los efectos climáticos sobre la actividad pesquera forman parte de un escenario más amplio de posibles dificultades para el abastecimiento. Del Carpio advirtió que las variaciones de temperatura también pueden afectar otros productos de consumo habitual, mientras que los problemas en las vías de comunicación pueden complicar el traslado de alimentos hacia los mercados.

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La especialista también sostuvo que las altas temperaturas están afectando al sector pecuario, donde las aves pueden perder peso, situación que genera preocupación por la oferta de pollo y huevo. En el ámbito agrícola, mencionó posibles reducciones en la producción de frutas como mango, uva, arándano y limón, debido a alteraciones en la floración.

De esta manera, el Plan de Emergencia de Produce busca que el sector pesquero y acuícola pueda responder a los cambios en la disponibilidad de recursos, con decisiones sustentadas en información científica y medidas temporales que permitan mantener la actividad frente a las condiciones que pueda generar el fenómeno El Niño.

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