Tilsa Lozano admitió que a los 43 sigue siendo ingenua en el amor y Gabriel Calvo le advierte: “No prestes plata”

Tilsa Lozano gesticula al hablar en un set de grabación mientras Gabriel Calvo sonríe frente al micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tilsa Lozano volvió a colocarse en el centro de la conversación tras protagonizar una divertida confesión durante el estreno de ‘Tres al hilo’, nuevo pódcast que se emite a través del canal de streaming de Jefferson Farfán. La popular ‘Tilín’ sorprendió a sus compañeros al reconocer que, pese a tener 43 años y varias experiencias sentimentales, todavía mantiene una mirada bastante ingenua cuando se trata del amor.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

La conductora compartió detalles de su personalidad y aseguró que continúa creyendo en lo que le dicen sus parejas o pretendientes, incluso después de haber atravesado situaciones que pudieron hacerla desconfiar de las relaciones sentimentales. Su confesión provocó las reacciones inmediatas de Mateo Cedrón y Gabriel Calvo, quienes no dudaron en bromear con ella durante la transmisión en vivo.

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El momento ocurrió este lunes 7 de septiembre, durante el debut de ‘Tres al hilo’, espacio en el que Tilsa Lozano comparte conducción con sus compañeros. En medio de la conversación, la exintegrante de Las Vengadoras fue consultada indirectamente sobre su manera de vivir las relaciones y terminó reconociendo que todavía se considera bastante ingenua cuando se enamora.

La modelo Tilsa Lozano sorprendió al revelar que, a sus 43 años, sigue siendo una 'pava' en el amor. En una sincera conversación, admite que se enamora fácilmente y cree todo lo que le dicen, a pesar de las decepciones pasadas. YouTube/ Tres al Hilo.

Tilsa Lozano admite que sigue siendo “pava” en el amor a los 43 años

Tilsa Lozano no tuvo reparos en reconocer que, en cuestiones sentimentales, continúa dejándose llevar por sus emociones. La conductora incluso utilizó un término bastante particular para describirse y aseguró que todavía cree en el amor, pese a las experiencias que ha acumulado a lo largo de los años.

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“Yo soy una pavaza, yo creo todo lo que me dicen, yo creo en el amor, yo me enamoro”, afirmó Tilsa Lozano durante la conversación. La confesión generó inmediatamente una reacción de sus compañeros de conducción. Mateo Cedrón fue uno de los primeros en intervenir y cuestionó la manera en que la modelo y conductora había definido su comportamiento en las relaciones.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

“Eso no es ser pava, eso es ser tonta”, comentó Cedrón, provocando un intercambio entre los integrantes del programa. Ante sus palabras, Gabriel Calvo decidió intervenir para matizar el comentario y defender a Tilsa Lozano. El actor consideró que el comportamiento de su compañera no necesariamente debía ser interpretado como falta de inteligencia, sino como una característica vinculada a su forma de confiar en las personas.

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“Tonta no es, creo que eres muy ingenua”, señaló Gabriel Calvo. Sin embargo, Tilsa no cambió su posición. Por el contrario, volvió a explicar que su manera de relacionarse sentimentalmente continúa siendo la misma, incluso después de las decepciones que ha experimentado. La conductora reconoció que sigue creyendo en las palabras de quienes llegan a su vida y que, pese a haber sido decepcionada anteriormente, no ha perdido la esperanza de encontrar el amor.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

“43 años por las huev**”: Tilsa Lozano habla de sus decepciones amorosas

En medio del intercambio, Tilsa Lozano volvió a describirse como una persona ingenua en el ámbito sentimental y realizó una confesión mucho más contundente sobre sus experiencias.

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“Yo creo en el amor, yo soy así; a mí me dicen algo y les creo. 43 años por las huev porque sigo creyendo en las estupideces que me dicen. Me caga* mil veces y sigo creyendo en el amor”, manifestó.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

Sus palabras dejaron en claro que la conductora es consciente de que ha atravesado decepciones y que incluso reconoce haber confiado nuevamente después de situaciones que la hicieron sufrir. Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentida por conservar esa característica, Tilsa Lozano dejó entrever que forma parte de su personalidad y de su manera de entender las relaciones.

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La declaración también provocó un momento de humor entre los integrantes de ‘Tres al hilo’, quienes aprovecharon la sinceridad de la conductora para bromear sobre sus experiencias.

Gabriel Calvo, quien inicialmente había intentado defenderla al considerar que se trataba de una persona “ingenua” y no “tonta”, terminó lanzándole una advertencia que causó las risas de Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

Gabriel Calvo trolea a Tilsa Lozano EN VIVO: “No prestes plata”

Cuando parecía que Gabriel Calvo iba a continuar defendiendo a su compañera, el actor cambió completamente el tono de la conversación y decidió bromear con ella. Su comentario hizo referencia a las experiencias que Tilsa Lozano habría tenido en sus relaciones y generó una reacción inmediata en el set.

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“No solo no creas en el amor, no prestes plata, por favor”, le dijo Gabriel Calvo a Tilsa Lozano. La frase desató la carcajada de la conductora, quien tomó con humor la inesperada ‘troleada’ de su compañero. El momento se convirtió en uno de los pasajes más comentados del estreno de ‘Tres al hilo’, especialmente por la confianza mostrada entre los integrantes del nuevo espacio de streaming.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

Tilsa Lozano revela cómo llegó al pódcast ‘Tres al hilo’ de Jefferson Farfán

Además de hablar sobre su vida sentimental, Tilsa Lozano contó cómo se concretó su llegada a ‘Tres al hilo’, espacio que forma parte del canal de streaming de Jefferson Farfán.

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La conductora explicó que su incorporación al proyecto no ocurrió de manera improvisada y que llevaba varios meses conversando con el equipo encargado de la producción. Según relató, antes de llegar a la mesa que finalmente se presentó al público se realizaron diferentes pruebas y ensayos.

“Voy a decir la verdad. A mí me ha convocado un equipo profesional de producción. En verdad conozco a Martín y al Chino hace años, estamos en conversaciones hace más de dos meses, hemos hecho varios pilotos y ensayos, hasta que logramos esta mesa”, explicó Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.