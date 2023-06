A Gregorio Pernía le dijeron que le habían entrado los años, pero supo usar el comentario a su favor para lanzar su canción

El último papel de Gregorio Pernía e la televisión fue en la nueva versión de "Hasta que la plata nos separe" en el 2022 (@gregoriopernia/Instagram)

Durante su paso por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2021), la audiencia pudo conocer a mayor detalle la personalidad de Gregorio Pernía, quien durante su estadía en el programa de telerrealidad se mostró carismático, reflexivo, calmado y alegre. Y bueno, el actor sabe tomarse con humor cualquier situación que se le presente en la vida, por ejemplo, que alguien hiciera comentarios sobre su edad.

Te puede interesar: Yeferson Cossio advirtió que están pidiendo dinero a cambio de conocerlo

El cucuteño promociona su próximo lanzamiento musical llamado ‘Sugar Daddy’ y respecto del origen de la canción, el propio actor lo reveló por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram en el que empezó por decir: “Fui a hacer mercado y aparece una señora y me dice: Ay Gregorio. Y yo le digo: ¿que pasó?”. En ese momento, la estrella de televisión pensó que le harían un piropo, sin embargo, la mujer le comentó: “Gregorio le han entrado los años, ¿no?. Yo dije: Mi doña, tengo 52. Yo no sé si fue por arreglarla o algo, me dice: ¿Pero sabe qué?, yo a usted le he seguido su carrera y usted a partir de hoy va a ser mi sugar daddy”.

Posteriormente, Pernía llegó a la casa a contarle lo ocurrido a su esposa, Érika Rodríguez: “Llego a la casa y le digo a Érika: Amor, imagínese que voy al supermercado y me dice una señora que me han entrado los años, que tengo mis arruguitas y me dice Érika: Pues Gregorio, yo no sé lo he dicho porque soy su esposa. Otro golpe. (le respondió) Pero amor cómo me dice eso. Y me dice: pero tú eres mi sugar daddy. Relaciono una cosa con la otra, yo dije: Sugar Daddy no soy porque plata, plata no tengo, me voy a montar en la película por tres minutos, voy a hacerme un video que se llame Sugar Daddy”. Y es así como el video musical se estrena el próximo 9 de junio.

Te puede interesar: Lina Tejeiro habló de sus inseguridades: “El miedo de que mi pareja encuentre a una mujer mucho mejor”

A continuación, el video compartido por Gregorio Pernía en sus redes sociales:

A Gregorio Pernía le dijeron que le habían entrado los años, pero supo usar el comentario a su favor para lanzar canción

Por otro lado, no sobra recordar que la última vez que la audiencia colombiana vio al actor en la pantalla chica fue por cuenta de su participación en ‘Hasta que la plata nos separe’, la nueva versión de esta historia que fue lanzada por el Canal RCN en 2022. El cucuteño se desenvolvió actoralmente en el personaje de ‘Luciano Valenzuela’. La producción fue protagonizada por Sebastián Martínez y Carmen Villalobos.

Un repaso por la carrera actoral de Gregorio Pernía:

El cucuteño goza de una nutrida carrera actoral. Algunas de sus producciones más recordadas son: ‘Yo amo a Paquita Gallego’ (1997), ‘Las noches de Luciana’ (2004), ‘La hija del mariachi’ (2006), ‘Flor salvaje’ (2011), ‘La esquina del diablo’ (2015) y, por supuesto, la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, entre otras. En esta última serie su personaje fue el de ‘Aurelio Jaramillo (El Titi)’, que podría decirse es uno de sus papeles más emblemáticos y recordados.

Te puede interesar: El Mindo: el youtuber al que Maluma y Luisito Comunica casi quiebran

También ha trabajado para la pantalla grande en películas como ‘Casa por cárcel’, estrenada en 2017 con Gustavo Bolívar como director. Respecto de su faceta musical, Gregorio Pernía ha estado compartiendo algunos videos en sus redes sociales sobre presentaciones en Ecuador. Además, hasta el momento el actor ha sacado al mercado algunos sencillos como ‘Luna Lunera’, ‘Catalina’, entre otros.

Pernía también se ha posicionado como uno de los actores más populares del país no solo en la televisión sino también en las redes sociales, los más de siete millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram son un reflejo de su fama y éxito. Además, se le reconoce como una celebridad sencilla y carismática.