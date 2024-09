Gregorio Pernía abrió su corazón y se sinceró sobre su pasado: “Era soberbio”

El actor aseguró que la versión que muestra en la actualidad es muy diferente a la que mostraba 22 años atrás - crédito Camino Al Éxito/YouTube

Gregorio Pernía es uno de los actores más reconocidos y que goza de respeto dentro de la industria de la televisión en el país. Recordado por su actuación en la novela Sin senos no hay paraíso como el Titi, el cucuteño ha sabido consolidarse como uno de los talentos colombianos con mayor relevancia, siendo su aparición más reciente en un reality su paso por La casa de los famosos Telemundo, donde abandonó la competencia.

Versátil y carismático, ha conquistado audiencias en diferentes partes de Latinoamérica, además, el nortesantandereano es considerado uno de los hombres más atractivos de la pantalla chica. Pernía dio inicio a su carrera actoral en los años 90, formando parte de diferentes producciones; sin embargo, su salto a la fama se dio en 2006 cuando participó en La hija del mariachi como El coloso.

Gregorio Pernía compartió las banderas rojas que le comparte a su hija Luna para evitar que sea víctima de violencia - crédito @gregoriopernia/Instagram

Uno de los aspectos que más destacan de Gregorio Pernía es su capacidad para conectar con el público. Su autenticidad y cercanía con sus fanáticos, le han permitido ganarse el cariño y respeto de sus seguidores, que lo apoyan en cada uno de sus proyectos. Pernía también es conocido por su activa participación en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, fortaleciendo así su vínculo con los fanáticos.

Recientemente, Pernía estuvo como invitado en el pódcast del artista del género popular, Yeison Jiménez, en el que habló sobre la evolución que tuvo en su vida como en su carrera profesional. Aseguró que, en la actualidad, es una persona completamente distinta a lo que conocían de él hace más de 20 años, incluso, algunos lo comparaban con la personalidad de su personaje de La hija del mariachi.

Casa Pernía, uno de los lugares de descanso del actor Gregorio Pernía reabrió sus puertas al público - crédito @casapernialacalera/Instagram

“Hoy yo tengo una versión diferente, una versión mía hace 22 años era soberbio, levitaba, pasé por cosas como llegar a grabaciones con trago, una irresponsabilidad, cosas feas, pero hoy en día estoy más espiritual, creo en el amor y en la familia”, aseguró inicialmente. Después de esto, en la conversación con el cantante afirmó que en la actualidad no importa nada más que su familia, que ha edificado junto a su esposa e hijos.

Por qué no le gustan los lujos a Gregorio Pernía

Gregorio Pernía reflexionó sobre los lujos y aseguró que no necesita presumir un carro lujoso en redes - crédito @gregoriopernia/Instagram

Para quienes han seguido la carrera de cerca de Gregorio Pernía, hay un detalle en especial del artista que tiene que ver con su sencillez y la forma en la que decidió vivir. En sus redes sociales, el cucuteño se muestra como una persona que no es amante de los lujos, a pesar de tener una carrera exitosa y un futuro prominente en las redes sociales, ya que siente que le da pena presumir artículos como una camioneta de 400 millones teniendo el dinero para comprarla.

“A mí me da pena cosas, como comprarme una camioneta de 400 millones de pesos teniendo la plata y digo no puedo montarme en eso, pero me dicen si usted lo luchó y se dio gusto; son cosas de universos míos porque me da pena conmigo mismo sabiendo que hay tanta miseria y hambre y tener que montarme en una camioneta de 400, 500 millones de pesos, no puedo”, afirmó.

Las razones por las que Gregorio Pernía no se compra una camioneta de 400 millones de pesos - crédito @gregoriopernia/Instagram

Según dijo en sus palabras, él solamente busca que el vehículo que tiene en estos momentos lo movilice a donde necesita, más no presumir que tiene con qué comprarse otro de mayor valor. Fue ahí donde recordó nuevamente que, su padre falleció completamente pobre a pesar de haberse dedicado siempre a la política, gracias a su honestidad.

“Mis prioridades son muy simples, muy sencillas, me gusta hoy en día caminar y no levitar, eso me parece divino”, concluyó.