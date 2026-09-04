Tras presentarse en Lima y Arequipa, Indy Fontaine lanza “Como Pa’ Mí”, su nuevo merengue urbano

Indy Fontaine lanzó “Como Pa’ Mí”, un nuevo sencillo de merengue urbano disponible en plataformas digitales.

Guardar

Tras presentarse por primera vez en Perú, con fechas en Lima y Arequipa, la cantante cubanoestadounidense Indy Fontaine vuelve a poner el foco en su faceta tropical con “Como Pa’ Mí”, un nuevo sencillo de merengue urbano que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Su visita al país se produjo en agosto, cuando formó parte de los conciertos de Alex Ubago en ambas ciudades. Para Fontaine, esas presentaciones marcaron su primer encuentro directo con el público peruano y se sumaron a una etapa de mayor exposición internacional que ahora continúa con nueva música.

PUBLICIDAD

“Como Pa’ Mí” fue escrita por la propia artista junto a Guianko Gómez, quien también estuvo a cargo de la producción. La canción parte de una idea sencilla: retratar ese instante en que la atracción por otra persona comienza a ocupar la mente casi por completo, antes incluso de que una relación llegue a definirse.

Un merengue urbano sobre la atracción inmediata

El nuevo sencillo se mueve en un registro más ligero que “Desde Que Tú No Estás”, su lanzamiento anterior, una balada marcada por la nostalgia y el duelo emocional tras la partida de un ser querido. Esta vez, Fontaine apuesta por un sonido más rítmico y por una narrativa vinculada con la química entre dos personas.

PUBLICIDAD

La producción incorpora sonidos asociados a la playa, como el choque de las olas y las gaviotas, recursos que ayudan a construir la atmósfera del tema desde los primeros segundos. La letra, además, utiliza referencias actuales para describir a esa persona que genera una conexión inmediata y termina ocupando buena parte de los pensamientos de la protagonista.

“Llegué al estudio con una vibra alegre, un feeling especial y quería transmitirles a todos ese sentimiento, esa emoción tan bonita que surge cuando dos personas conectan de verdad”, explicó Fontaine sobre el origen de la canción.

Según contó la cantante, el tema nació en pocos minutos durante una sesión de estudio. La intención fue capturar esa etapa inicial de una historia sentimental en la que todavía no hay certezas, pero sí una atracción evidente.

PUBLICIDAD

Indy Fontaine posa junto al mar al atardecer durante la realización del video musical de su sencillo de merengue urbano titulado Como Pa' Mí.

Un año de nuevos lanzamientos y mayor exposición

“Como Pa’ Mí” llega casi dos meses después de “Desde Que Tú No Estás” y se suma a una etapa en la que Fontaine ha alternado entre baladas y propuestas tropicales.

Uno de sus temas recientes, “Tú Tienes Algo”, grabado junto al cantante Charlie Cruz, supera los 2,5 millones de reproducciones en plataformas digitales, de acuerdo con información difundida por su equipo. La colaboración también significó su ingreso a los rankings de Billboard, donde alcanzó el puesto 18 de Tropical Airplay durante la semana del 10 de abril.

La cantante cubanoestadounidense estrenó una propuesta más festiva tras su paso por Lima y Arequipa, con una letra sobre esa conexión que aparece de golpe y una producción que apuesta por un aire playero

Su paso por Perú se produjo en medio de ese crecimiento. Antes de llegar al país, Fontaine había señalado que quería conocer de cerca al público local y fortalecer el vínculo con quienes ya seguían su música.

PUBLICIDAD

Ahora, con “Como Pa’ Mí”, la cantante mantiene esa línea de exploración tropical y suma un sencillo que cambia la nostalgia de su anterior lanzamiento por una historia de atracción inmediata, ritmo y una atmósfera más festiva.