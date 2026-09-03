Perú

Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima: precios y cómo comprar las entradas 

La agrupación puertorriqueña inició su gira ‘En Vivo Tour 2026′  con localidades agotadas en España y confirmó su llegada a Lima.

La banda puertorriqueña presentará en Perú adelantos de su próximo álbum y clásicos como “Ilegal” y “La Complicidad”.
La banda puertorriqueña presentará en Perú adelantos de su próximo álbum y clásicos como “Ilegal” y “La Complicidad”.
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Cultura Profética inició su gira mundial ‘En Vivo Tour 2026′ en el marco de su aniversario número 30 y confirmó que llegará a Lima. La agrupación puertorriqueña se presentará con un repertorio que reunirá canciones de su álbum ‘En Bucle’ y títulos que forman parte de su trayectoria.

La banda inició esta etapa internacional en Madrid, con localidades agotadas en España. Su largo recorrido en la música propone un encuentro entre el material de ‘En Bucle’ y las canciones que el público identifica con distintas etapas de la agrupación.

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Cultura Profética celebra 30 años

La gira internacional representa una nueva celebración en la carrera de Cultura Profética. La agrupación puertorriqueña llega a sus tres décadas de trayectoria con un espectáculo que incorpora su más reciente producción discográfica y una selección de clásicos.

En el material de promoción, el recorrido también fue presentado como En Bucle, en referencia al álbum que ocupa un lugar central en esta nueva etapa. La banda definió este disco como “su mejor disco hasta ahora”.

El repertorio de los primeros conciertos incluye canciones como En Bucle, Camance, Malherido, Bendito Vicio y Flaca. Estos temas se integran a una propuesta que combina nuevas composiciones con títulos que han acompañado al público de la agrupación durante años.

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Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima.
Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima.

El concierto de Cultura Profética en Lima

Luego de comenzar la gira en Madrid, Cultura Profética continuará su recorrido internacional con una presentación en Lima. El show se realizará el próximo 8 de octubre en Costa 21, recinto ubicado en el distrito de San Miguel.

La presentación será parte de las actividades con las que la banda celebra sus 30 años de música y su permanencia sobre los escenarios.

El concierto en la capital peruana combinará el repertorio de En Bucle con canciones que se mantienen entre las más esperadas por los seguidores del grupo. La propuesta reúne distintas etapas de una trayectoria que alcanza tres décadas.

Cultura Profética interpretará canciones de En Bucle y clásicos como Ilegal y La Complicidad en Lima.
Cultura Profética interpretará canciones de En Bucle y clásicos como Ilegal y La Complicidad en Lima.

Precios de entradas para Cultura Profética en Lima

Las entradas para el concierto de Cultura Profética están a la venta a través de Teleticket, con capacidad limitada.

La preventa: Interbank fue válida del 4 al 5 de junio de 2026, o hasta agotar existencias. Las tarifas estuvieron sujetas a la disponibilidad asignada para esta etapa.

- Campo A tuvieron un precio de S/ 295.00

- Campo B costaron S/ 169.00

La venta regular está habilitada para todos los medios de pago una vez agotada la preventa. Esta etapa es válida del 6 de junio al 8 de octubre de 2026, o hasta agotar existencias.

- Campo A: S/ 338.00

- Campo B: S/ 194.00

El público podrá acceder a las entradas mediante Teleticket para asistir al concierto de la agrupación puertorriqueña en Costa 21.

Las entradas para el concierto de Cultura Profética en Lima se venden a través de Teleticket.
Las entradas para el concierto de Cultura Profética en Lima se venden a través de Teleticket.

Las canciones de ‘En Bucle’ y los clásicos del repertorio

El nuevo álbum de Cultura Profética tendrá presencia en el concierto de Lima. En Bucle, Camance, Malherido, Bendito Vicio y Flaca forman parte de la selección anunciada para esta etapa de la banda.

A estas canciones se suman clásicos como Ilegal y La Complicidad. La presencia de ambos bloques permite que el espectáculo recorra diferentes momentos de la historia musical de la agrupación.

La gira reúne las composiciones recientes con los temas que se consolidaron dentro de sus presentaciones en vivo. De esa manera, Cultura Profética celebra su aniversario con una propuesta que recupera parte de su catálogo y presenta el material de su nueva producción.

Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21
Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

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