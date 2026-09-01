Ale Baigorria es consultada por su pasado con Mario Hart y responde sobre el 50/50

Alejandra Baigorria declina ofrecer información sobre los acuerdos económicos de su pasada relación con Mario Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse, aunque esta vez de manera indirecta, sobre uno de los temas que ha generado comentarios en la farándula peruana: la forma en que las parejas organizan sus gastos y responsabilidades económicas. La empresaria fue abordada por un reportero de ‘Amor y Fuego’, quien aprovechó la conversación para preguntarle por su pasado sentimental con Mario Hart y si, durante aquella relación, ambos acostumbraban dividir las cuentas en partes iguales.

La consulta ocurrió luego de las declaraciones de Korina Rivadeneira, quien habló públicamente sobre algunos aspectos económicos de la relación que mantuvo durante varios años con el piloto de carreras. Ante la insistencia del programa por conocer la experiencia de Baigorria, la actual esposa de Said Palao prefirió marcar distancia y dejar claro que no pretende involucrarse en una situación que considera privada y familiar.

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La respuesta de la también empresaria llamó la atención por la manera en que evitó entrar en detalles. Baigorria no confirmó ni negó si durante su romance con Mario Hart existía un esquema de 50/50 para afrontar los gastos de la pareja. En lugar de ello, señaló que ha pasado tanto tiempo desde aquella etapa que incluso le resulta difícil recordar cómo manejaban ese aspecto de su relación.

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Ale Baigorria explica por qué no quiere opinar sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira

Antes de responder sobre su propio pasado con Mario Hart, Alejandra Baigorria fue consultada por la situación que actualmente involucra al piloto y a Korina Rivadeneira. La empresaria, quien tuvo una relación con Hart años atrás, fue enfática al señalar que no considera apropiado emitir una opinión sobre un matrimonio del que no conoce los detalles.

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Para Baigorria, cualquier comentario de terceros podría terminar extendiendo una controversia que debería resolverse en privado. Por ello, decidió no tomar partido ni pronunciarse sobre las versiones que han surgido alrededor de la pareja.

“No voy a opinar, porque me parece un tema muy delicado, porque es un tema que no debería tratarse en medios porque son una familia, tienen pequeños y creo que la gente que opina somos terceros, somos externos y siento que es alargar aún más”, sentenció.

Con estas palabras, la empresaria dejó clara su posición frente a la exposición pública de los problemas de pareja. Aunque conoce a Mario Hart por la relación sentimental que ambos mantuvieron en el pasado, Baigorria sostuvo que eso no significa que tenga autoridad para hablar sobre una relación que se desarrolló durante once años y de la que no conoce lo ocurrido puertas adentro.

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“No soy quien, no soy amigo de ninguno de los dos, no sé nada de su relación y a mí no me gusta que opinen de mi relación, por lo que no voy a opinar de la de ellos. Yo creo que lo que yo opine, no le va a interesar a nadie”, agregó.

La empresaria criticó los mensajes subliminales en redes, sugiriendo que quienes los hacen aún tienen mucho que madurar. Dijo que prefiere resolver sus asuntos fuera del espectáculo digital. (Facebook: Alejandra Baigorria)

¿Alejandra Baigorria pagaba 50/50 con Mario Hart?

Luego de escuchar su posición sobre la situación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart, el reportero de ‘Amor y Fuego’ decidió llevar la conversación hacia una relación que sí conoce de primera mano: el romance que Baigorria mantuvo con el piloto de carreras.

La pregunta fue directa: si cuando estuvo con Mario Hart ambos acostumbraban dividir los gastos de la relación en partes iguales, es decir, bajo el conocido esquema 50/50.

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La respuesta de la ‘Gringa de Gamarra’ generó sorpresa, pues no quiso entrar en detalles sobre cómo manejaban sus finanzas cuando eran pareja. Baigorria señaló que han pasado tantos años desde aquella etapa que ya ni siquiera recuerda con precisión cómo se organizaban económicamente.

“Tantos años que ya ni me acuerdo, imagínate. Yo no voy a dar información al respecto porque es darle más leña al fuego y es algo que no quiero hacer. Respeto la posición de cada uno y le deseo lo mejor a todo el mundo y sobre todo por el bienestar de su familia y de los pequeños”, contestó.

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Baigorria respaldó a Milett en plena polémica y lanzó un mensaje directo contra Tinelli, destacando que lo que él dejó atrás era valioso y que el tiempo terminará dándole la razón. (Instagram)

Ale Baigorria tampoco revela cómo divide los gastos con Said Palao

La conversación finalmente llegó a su relación actual. El reportero de ‘Amor y Fuego’ quiso saber si la empresaria aplica actualmente el mismo concepto de 50/50 con su esposo, Said Palao, con quien contrajo matrimonio.

Sin embargo, Baigorria volvió a poner un límite. Esta vez tampoco quiso revelar cómo organizan sus gastos dentro del matrimonio. En lugar de explicar quién paga determinadas cosas o si ambos aportan la misma cantidad, sostuvo que cada pareja tiene derecho a establecer sus propias reglas y que no existe un único modelo válido para todos los matrimonios.

“No te voy a decir. Cada matrimonio pone sus reglas y eso no está mal. Si ambos están de acuerdo, ¿cuál es el problema? Yo creo que cuando son novios es diferente, pero cuando están casados, las cosas cambian. Cuando a uno le va mejor que al otro, las cosas cambian”, remarcó.

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Alejandra Baigorria aparece en una entrevista de televisión y en una imagen al aire libre junto a Said Palao, tras defender públicamente su decisión sobre su relación.