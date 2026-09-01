Perú

Receta de arroz a la jardinera

Aprende cómo preparar arroz a la jardinera con zanahoria, arvejas, choclo, pimiento y ají amarillo.

Arroz a la jardinera
Arroz a la jardinera, una receta de origen peruano (from my point of view/Shutterstock)
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El arroz a la jardinera es una preparación clásica de la cocina peruana que combina arroz graneado con verduras como zanahoria, arvejas, choclo y pimiento. Es una receta sencilla, colorida y muy versátil que puede servirse como plato principal o como acompañamiento de carnes, pollo o pescado.

Su sabor se caracteriza por un aderezo de cebolla, ajo y ají amarillo, que le da al arroz un toque criollo y aromático.

Ingredientes

Para 4 personas:

  • 2 tazas de arroz
  • 3 tazas de agua o caldo de verduras
  • 1 zanahoria mediana
  • ½ taza de arvejas
  • ½ taza de choclo desgranado
  • ½ pimiento rojo
  • ½ taza de vainitas picadas, opcional
  • 1 cebolla roja mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 1 cucharadita de palillo (cúrcuma)
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 hoja de laurel
  • ½ cucharadita de comino
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de culantro picado, opcional

Para acompañar

  • Pollo frito o a la plancha
  • Carne de res
  • Pescado frito
  • Huevo frito
  • Salsa criolla

Cómo preparar arroz a la jardinera

1. Preparar las verduras

Lava y pela la zanahoria. Córtala en cubos pequeños.

Corta el pimiento y las vainitas en trozos pequeños.

Si utilizas choclo fresco, desgránalo.

Reserva todas las verduras.

2. Lavar el arroz

Lava el arroz varias veces con agua fría hasta que el agua salga relativamente clara.

Escúrrelo bien y reserva.

3. Preparar el aderezo

Calienta el aceite en una olla grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y sofríe durante 3 a 4 minutos hasta que quede transparente.

Añade el ajo picado, el ají amarillo y el comino.

Cocina durante aproximadamente 2 minutos, removiendo para integrar los ingredientes.

4. Agregar el palillo

Incorpora el palillo y mezcla bien.

Este ingrediente aporta el característico color amarillo del arroz a la jardinera.

5. Incorporar las verduras

Agrega la zanahoria, arvejas, choclo, pimiento y vainitas.

Saltea las verduras durante aproximadamente 2 a 3 minutos para que se impregnen del aderezo.

6. Añadir el arroz

Incorpora el arroz lavado y mezcla cuidadosamente con las verduras.

Cocina durante 1 o 2 minutos, removiendo suavemente.

7. Agregar el líquido

Añade las 3 tazas de agua o caldo de verduras.

Incorpora la hoja de laurel, sal y pimienta.

Mezcla una sola vez y deja cocinar a fuego medio hasta que el líquido comience a reducirse.

8. Cocinar el arroz

Cuando el agua esté casi al nivel del arroz, baja el fuego al mínimo y tapa la olla.

Cocina durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que el arroz esté completamente cocido.

Apaga el fuego y deja reposar durante 5 minutos antes de destapar.

9. Graneado final

Retira la hoja de laurel y mueve suavemente el arroz con un tenedor para separar los granos.

Si deseas, añade culantro fresco picado antes de servir.

¿Con qué acompañar el arroz a la jardinera?

El arroz a la jardinera es muy versátil y combina con:

  • Pollo a la plancha
  • Pollo frito
  • Pollo al horno
  • Carne de res
  • Bistec
  • Pescado frito
  • Chuleta de cerdo
  • Huevo frito
  • Salsa criolla

También puedes servirlo solo como una alternativa vegetariana.

Tiempo de preparación y cocción

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Reposo: 5 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos
  • Porciones: 4 personas

Consejos para preparar un buen arroz a la jardinera

  • Lava bien el arroz para eliminar parte del exceso de almidón y conseguir una preparación más graneada.
  • Corta todas las verduras en tamaños similares para que se cocinen de manera uniforme.
  • Utiliza caldo de verduras en lugar de agua si quieres un sabor más intenso.
  • No remuevas constantemente el arroz mientras se cocina porque puede quedar pastoso.
  • Puedes utilizar verduras frescas o congeladas.
  • Si deseas un color amarillo más intenso, puedes aumentar ligeramente la cantidad de palillo.
  • Para darle un sabor más criollo, añade un poco más de ají amarillo.
  • Deja reposar el arroz unos minutos antes de servir para que termine de absorber la humedad.

Variaciones del arroz a la jardinera

Arroz a la jardinera con pollo

Puedes añadir trozos de pollo previamente dorados al momento de incorporar el arroz y cocinar todo junto.

Arroz a la jardinera con carne

Agrega pequeños trozos de carne de res previamente salteados para convertirlo en un plato completo.

Arroz a la jardinera vegetariano

Utiliza caldo de verduras y aumenta la cantidad de vegetales. Puedes agregar brócoli, coliflor, champiñones o zapallito italiano.

Arroz a la jardinera con tocino

Puedes añadir pequeños trozos de tocino dorado al aderezo para darle un sabor más intenso y ahumado.

Preguntas frecuentes

¿Qué verduras lleva el arroz a la jardinera?

Las verduras más utilizadas son zanahoria, arvejas, choclo, pimiento y, opcionalmente, vainitas. También puedes incorporar otras verduras según tu preferencia.

¿Se puede preparar arroz a la jardinera sin ají amarillo?

Sí. El ají amarillo aporta sabor y un toque característico, pero puedes preparar la receta sin él. El palillo ayudará a mantener el color amarillo.

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¿Por qué mi arroz a la jardinera queda pegajoso?

Puede ocurrir por utilizar demasiado líquido, remover excesivamente durante la cocción o no lavar adecuadamente el arroz.

¿Se puede utilizar arroz integral?

Sí. Sin embargo, necesitarás más líquido y un tiempo de cocción mayor que con el arroz blanco tradicional.

¿Se puede preparar con verduras congeladas?

Sí. Las verduras congeladas son una alternativa práctica y funcionan muy bien para esta receta.

Información nutricional aproximada

Por porción:

  • Calorías: 380 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 70 g

Los valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y las porciones.

Arroz a la jardinera peruano

El arroz a la jardinera peruano es una receta sencilla que permite aprovechar diferentes verduras para preparar un arroz colorido, aromático y lleno de sabor.

El secreto está en preparar un buen aderezo con cebolla, ajo y ají amarillo, incorporar las verduras y cocinar el arroz con caldo para conseguir un resultado bien graneado.

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Es una excelente opción para acompañar diferentes platos o para disfrutarlo como una preparación vegetariana.

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