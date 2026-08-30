Perú

Incendio forestal en Puno: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo monitorea emergencia en Patallani

La supervisión oficial confirma la seguridad de los destinos turísticos y la ausencia de daños personales o materiales en la zona afectada, tras el reporte del incendio forestal cerca del lago

Un segmento informativo muestra a una presentadora en un estudio. En pantalla se visualiza un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) que informa sobre el monitoreo de un incendio forestal registrado cerca del complejo arqueológico Uyuyuyu, en Puno. El comunicado detalla que no se reportan personas afectadas ni daños materiales, y se mantiene vigilancia sobre zonas turísticas. Se incluye información de contacto para turistas.
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mantiene activa la supervisión ante un incendio forestal detectado en el sector Patallani, zona Lago, distrito de Paucarcolla, provincia y región Puno. La emergencia, reportada oficialmente el 29 de agosto de 2026, movilizó a la Red de Protección al Turista, que coordina la vigilancia para proteger tanto a residentes como a visitantes.

Hasta el momento, la Oficina de Comunicaciones del Mincetur confirmó que no se han registrado personas afectadas ni daños materiales. Tampoco se han reportado afectaciones a los principales atractivos turísticos de la región, según la información proporcionada por las autoridades responsables del monitoreo.

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Un incendio forestal se registra en la vía Puno - Tiquillaca. Las imágenes muestran una densa columna de humo cubriendo el cielo sobre un paisaje árido, con la carretera asfaltada visible. Varios vehículos transitan por la ruta. Este contenido corresponde a la cobertura de un evento.

Respuesta institucional y canales de asistencia

La activación de la Red de Protección al Turista permitió implementar un sistema de alerta temprana y seguimiento continuo. Este mecanismo, desarrollado por el Mincetur, se encarga de recolectar y analizar datos sobre el avance del incendio forestal, así como de coordinar acciones preventivas junto a entidades locales y regionales.

Para garantizar la seguridad y el acceso a información confiable, el Mincetur habilitó los canales de atención de iPerú. Los viajeros pueden comunicarse para recibir asistencia u orientación llamando al (+51 1) 574-8000 o mediante WhatsApp al (+51) 944-492-314. Estos servicios funcionan como punto de contacto directo para quienes permanezcan en la región o planeen visitarla en las próximas jornadas.

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Secuencia de tres imágenes nocturnas que muestran fuego y humo en una colina sobre luces urbanas con una marca de agua
Un incendio forestal consume una zona alta de Patallani, en la región peruana de Puno, donde las autoridades monitorean la emergencia.

Coordinación y prevención en el manejo de emergencias

La estrategia de respuesta contempla la colaboración estrecha entre el Mincetur, autoridades locales y organismos de gestión de riesgos. Este trabajo conjunto permite actualizar de manera constante la información sobre la dinámica del incendio y tomar decisiones preventivas orientadas a proteger tanto a la población local como al sector turístico.

El monitoreo abarca la identificación de posibles amenazas a la salud, la seguridad y la movilidad de los viajeros. También se prioriza la comunicación de advertencias y recomendaciones oficiales para minimizar riesgos y evitar la propagación de rumores o información inexacta en momentos de emergencia.

Fuego y humo denso se extienden sobre un terreno de pasto seco con un grupo de personas al fondo
Un incendio forestal consume pastizales en Patallani, mientras autoridades y pobladores monitorean la emergencia en Puno.

Compromiso de actualización informativa

La Oficina de Comunicaciones del Mincetur reiteró la importancia de mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier variación en la situación. El compromiso institucional incluye la publicación de actualizaciones periódicas y la difusión oportuna de recomendaciones específicas para operadores turísticos y visitantes.

El sector turístico en Puno representa un pilar fundamental para la economía regional. La rápida activación de protocolos y la coordinación interinstitucional buscan preservar la confianza en los destinos y mantener la continuidad de las actividades, aun en contextos de emergencia ambiental.

Tres bomberos con uniforme rojo y casco apagan fuego en una ladera cubierta de vegetación seca y humo
Bomberos sofocan un incendio forestal registrado en la localidad de Patallani, en el departamento peruano de Puno.

Vigilancia sostenida y recomendaciones a los viajeros

El Mincetur instó a los viajeros a consultar de manera regular las fuentes oficiales antes de planificar visitas a la región. Las líneas de atención de iPerú permanecen disponibles para resolver consultas y canalizar reportes sobre cualquier incidente relacionado con el incendio forestal.

Fuego y humo consumen pastizal seco en la ladera de una colina rocosa bajo un cielo azul
Un incendio forestal consume la vegetación seca en la zona de Patallani, mientras el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo monitorea la emergencia en Puno.

Según la información más reciente, el monitoreo continuará y las autoridades actualizarán las alertas en función de la evolución del siniestro. Las recomendaciones incluyen seguir estrictamente las indicaciones de las entidades competentes y mantener la calma ante eventuales cambios en las condiciones del entorno.

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