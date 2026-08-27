Perú

Se registró un sismo de 4.4 en Pimentel, Lambayeque

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Guardar

Un sismo de magnitud 4.4 ocurrió este miércoles 26 de agosto en la ciudad de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, de acuerdo con la más reciente información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según los reportes obtenidos a través por la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 18:04 (hora local) y se originó a 63 kilómetros al Suroeste de Chiclayo.

El sismo tuvo una profundidad de 26 kilómetros, así como una latitud y longitud de -7.14 y -80.42 grados.

Debido a su magnitud, su rango de alerta fue de color verde.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

PUBLICIDAD

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente: I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”. El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

El Anillo de Fuego: qué es y dónde se localiza

¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Los sismos más fuertes de Perú

Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.31 de mayo de 1970 El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.3 de octubre de 1974Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.29 de mayo de 1990Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.23 de junio de 2001Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.15 de agosto de 2007Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.26 de mayo de 2019Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúSismo en Perú hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este miércoles 26 de agosto: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este miércoles? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de este miércoles 26 de agosto: números ganadores del último sorteo

Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en a Chala, Arequipa

El movimiento comenzó a las 09:29 hora local

Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en a Chala, Arequipa

Resultados de la Tinka este miércoles 26 de agosto del 2026

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka este miércoles 26 de agosto del 2026

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 26 de agosto de 2026: último sismo se registró en Pimentel Lambayeque

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami tras el sismo registrado frente a la costa de Lambayeque

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 26 de agosto de 2026: último sismo se registró en Pimentel Lambayeque

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

Durante el streaming ‘¿Ya y?’, Diego interrumpió una conversación sobre ‘La Prisión del Destino 2′ con una frase que fue interpretada como comentario sobre el cuerpo de Samahara.

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

Guillermo Shinno, ministro de Energía: “Nunca ha estado ni está en la agenda la privatización de Petroperú”

Keiko Fujimori declara que desconoce el trabajo de Kenji y sus hermanos, y que no tiene información sobre Mark Vito

Cerca de 20 obreros irrumpen en municipalidad de Huancayo y sacan a empujones al alcalde por reclamo de deuda

Rafael López Aliaga increpa a Keiko Fujimori: “¿Para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan?”

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

Pamela Franco revela su plan de inversiones tras comprar camión de 50 000 dólares: conservas, un centro de salud y un proyecto navideño

¡A pedido de Perú! Ibai Llanos admite su error y promete mejorar el premio en el Mundial de Comidas: "Muchos peruanos están enfadados"

Shirley Arica no apoyará a Samahara Lobatón en el reality ‘La Prisión del Destino 2’: “Tenemos que conversar”

DEPORTES

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

Aixa Vigil, optimista de cara al Campeonato Sudamericano de vóley pese a las tres derrotas ante Argentina: “Tenemos las condiciones”

Richard Pellejero lamentó la eliminación de Sport Huancayo a manos de Sporting Cristal en Copa de la Liga 2026: “Nos vamos con bronca y desazón”

Roberto Mosquera confirma que Agustín Álvarez “está apto” para ser parte de la delegación de Sporting Cristal vs Sport Boys 2026

Fernando Pacheco descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: la verdadera razón de su decisión