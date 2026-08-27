Perú

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Arequipa

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Arequipa.

El clima para este jueves 27 de agosto en Arequipa alcanzará los 23.5 grados, mientras que la temperatura mínima será de 9.6 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 10.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 0%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones el año.

Este clima árido se hace notar en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

PUBLICIDAD

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del clima en Lima para este jueves 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima en Lima para este jueves 27 de agosto

Clima en Piura: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Pronóstico del clima en Huancayo este 27 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima en Huancayo este 27 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Clima en Iquitos: la previsión meteorológica para este 27 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: la previsión meteorológica para este 27 de agosto

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Cuzco este 27 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Cuzco este 27 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

Guillermo Shinno, ministro de Energía: “Nunca ha estado ni está en la agenda la privatización de Petroperú”

Keiko Fujimori declara que desconoce el trabajo de Kenji y sus hermanos, y que no tiene información sobre Mark Vito

Cerca de 20 obreros irrumpen en municipalidad de Huancayo y sacan a empujones al alcalde por reclamo de deuda

Rafael López Aliaga increpa a Keiko Fujimori: “¿Para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan?”

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

Pamela Franco revela su plan de inversiones tras comprar camión de 50 000 dólares: conservas, un centro de salud y un proyecto navideño

¡A pedido de Perú! Ibai Llanos admite su error y promete mejorar el premio en el Mundial de Comidas: "Muchos peruanos están enfadados"

Shirley Arica no apoyará a Samahara Lobatón en el reality ‘La Prisión del Destino 2’: “Tenemos que conversar”

DEPORTES

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

El gran objetivo de Aixa Vigil para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Esperamos con muchas ganas la revancha ante Chile”

Aixa Vigil, optimista de cara al Campeonato Sudamericano de vóley pese a las tres derrotas ante Argentina: “Tenemos las condiciones”

Richard Pellejero lamentó la eliminación de Sport Huancayo a manos de Sporting Cristal en Copa de la Liga 2026: “Nos vamos con bronca y desazón”

Roberto Mosquera confirma que Agustín Álvarez “está apto” para ser parte de la delegación de Sporting Cristal vs Sport Boys 2026

Fernando Pacheco descartó a Alianza Lima y firmó con Deportivo Garcilaso: la verdadera razón de su decisión