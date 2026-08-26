Perú

Siete días de detención preliminar para el director y un docente por la muerte de un estudiante en Iquitos

El Poder Judicial de Loreto ordenó la medida tras el fallecimiento de Taylor Yaicate Ricopa, quien fue obligado a participar en la demolición de un tanque de concreto

Un estudiante de 18 años falleció trágicamente en Loreto tras ser obligado a demoler un tanque de concreto en su colegio. El Poder Judicial dictó detención preliminar contra el director y un docente implicados en el hecho.| Video: 24 Horas
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El Poder Judicial de Loreto dictó siete días de detención preliminar contra Elías Grande Zegarra, director del colegio Petronila Perea de Ferrando, y un docente de la misma institución, en el marco de la investigación por la muerte de Taylor Yaicate Ricopa, quien perdió la vida al ser obligado a participar en la demolición de un tanque de concreto dentro del plantel.

La medida judicial fue emitida por el juzgado de la unidad de flagrancia delictiva de Loreto, que investiga a ambos implicados por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como exposición de personas al peligro.

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La detención busca esclarecer las circunstancias en las que Taylor, estudiante de 18 años, falleció tras el colapso de la estructura durante trabajos que, según testimonios de familiares, habrían sido impuestos por las autoridades escolares como requisito para obtener una nota.

Dos policías custodian a un hombre en camisa y corbata frente al letrero del Hospital Regional de Loreto en un patio exterior
Agentes de la Policía Nacional trasladan al director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando tras su detención en el Hospital Regional de Loreto.

El último adiós del estudiante

La familia, amigos y vecinos despidieron a Taylor Yaicate en la comunidad donde creció, entre muestras de dolor y pedidos de justicia. El padre de la víctima reiteró que su hijo tenía el sueño de convertirse en marinero y responsabilizó a las autoridades del colegio por lo ocurrido.

“Él quería ser marinero. Culpa del director y del profesor, mi hijo está echado en mesa. Yo quiero que le caiga la ley al profesor”, afirmó.

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Asimismo, narró que le prestó a su hijo una comba para que realice este tipo de trabajo a pedido de él. A pesar de que en un momento le interrogó, su primogénito le señaló que era pedido de su profesor.

Padres exigen respuestas por accidente en colegio de Iquitos, alumnos heridos durante demolición
Padres exigen respuestas por accidente en colegio de Iquitos, alumnos heridos durante demolición|Foto: CNC TV (Facebook)

Durante el accidente, también resultó herido el estudiante Anthony Gárate Ríos, de 18 años, quien fue dado de alta tras ser atendido en el hospital local. El padre de Anthony confirmó que su hijo se encuentra fuera de peligro y destacó la amistad que los unía a ambos jóvenes.

Mientras avanza la investigación, la comunidad educativa y la familia de Taylor exigen que se esclarezca por qué una tarea de demolición terminó cobrando la vida de un estudiante y esperan que se determinen responsabilidades para evitar nuevas tragedias en el sistema escolar.

Canales de emergencia

La Policía Nacional del Perú (PNP) se dedica a la protección del orden público, la prevención y atención de delitos, así como la asistencia inmediata en situaciones de emergencia, accidentes y rescate. Ante cualquier situación que requiera intervención policial, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente al número de emergencias 105.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú está especializado en la atención de incendios, rescate de personas, accidentes, desastres naturales y primeros auxilios. Su labor es esencial para responder ante siniestros y emergencias que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas. El número de emergencias de los bomberos es el 116.

La Fiscalía, a través del Ministerio Público, investiga delitos, defiende la legalidad y protege los derechos de los ciudadanos. En casos de accidentes, muertes sospechosas o delitos, la Fiscalía dirige las investigaciones y promueve las acciones legales correspondientes.

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