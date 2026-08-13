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Una llovizna cae sobre varios distritos de Lima hoy 13 de agosto: mañana más fría y con mayor nubosidad

La precipitación de mediana intensidad se registró durante la madrugada de este jueves y afectó zonas como el Rímac, Lince, Cercado de Lima, Breña, San Isidro y Miraflores, según constató Infobae

Lloviznas y humedad dejan pistas y veredas resbaladizas en varios distritos de la capital.
Una llovizna de mediana intensidad sorprendió a Lima Metropolitana la madrugada del 13 de agosto y afectó distritos como Rímac, Lince, Breña, San Isidro y Miraflores. (Andina)
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Una llovizna de mediana intensidad sorprendió a los habitantes de Lima Metropolitana este jueves 13 de agosto, afectando varios distritos y alterando las condiciones habituales de tránsito y ambiente en la ciudad.

Según constató Infobae, la precipitación se manifestó desde la madrugada, dejando charcos y pistas mojadas en zonas como el Rímac, Cercado de Lima, Lince, Breña, San Isidro y Miraflores, entre otros sectores de la capital peruana.

El fenómeno provocó que conductores y peatones reportaran dificultades para desplazarse por las vías. A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y testimonios sobre la presencia de pistas resbalosas y charcos, lo que generó algunos incidentes menores, especialmente con motorizados, que perdieron el control y cayeron al pavimento. La llovizna se extendió en varios puntos de la ciudad, incrementando la humedad y generando una densa cobertura nubosa.

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Lima amanece con llovizna y cielo cubierto: el clima da un giro tras días de calor intenso. Agencia Andina
La llovizna en Lima dejó charcos y pistas mojadas, lo que complicó el tránsito y provocó incidentes menores con motorizados. (Andina)

Condiciones meteorológicas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había anticipado el inicio de lloviznas para el viernes 14 de agosto, como consecuencia de la intensificación de los vientos del sur frente a la costa peruana, pero el evento se adelantó en la capital.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 314 emitido por el Senamhi, entre el 14 y el 18 de agosto se prevén lloviznas dispersas desde La Libertad hasta Tacna, con acumulados que variarán según la ubicación de los distritos.

Lima figura entre las áreas donde se concentrarán estas condiciones. El organismo meteorológico precisó que “los mayores acumulados en Lima Metropolitana se concentrarían en los distritos de la zona sur, donde alcanzarían valores cercanos a 2,0 milímetros. En otros sectores de la capital, las cifras podrían llegar hasta aproximadamente 3,0 milímetros”, según las estimaciones oficiales.

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Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi
El aviso meteorológico de Senamhi prevé lloviznas dispersas desde La Libertad hasta Tacna entre el 14 y el 18 de agosto. (Andina)

Mayor humedad y cobertura nubosa

La presencia de la llovizna se acompañó de un marcado aumento en la humedad ambiental y una mayor cobertura nubosa, factores que modificaron la sensación térmica y el aspecto del cielo limeño durante la mañana. Según constató Infobae, la nubosidad predominó en varios distritos, dificultando la visibilidad y alterando la rutina matutina de algunos ciudadanos.

El Senamhi advirtió que la intensificación de los vientos del sur favorecerá en los próximos días la aparición de niebla y neblina, sobre todo durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los puntos cercanos al litoral tendrán mayor posibilidad de presentar estas condiciones, con variaciones en el aspecto del cielo a lo largo del periodo previsto.

Previsión para los próximos días

El pronóstico oficial señala que, más allá de las lluvias registradas hoy, Lima Metropolitana experimentará lloviznas dispersas, elevada humedad, cobertura nubosa y presencia de niebla o neblina en zonas próximas al litoral entre el 14 y el 18 de agosto.

Durante las tardes, algunos sectores podrían registrar intervalos de brillo solar, pese al predominio de la nubosidad y la humedad. Estas condiciones dependen de la evolución del tiempo, por lo que su aparición podría ser intermitente y variar según el distrito.

Diversos distritos de Lima Metropolitan despertaron con una repentina llovizna que mojó las pistas y otras estructuras.
Diversos distritos de Lima Metropolitan despertaron con una repentina llovizna que mojó las pistas y otras estructuras. (Composición: Infobae Perú)

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las actualizaciones meteorológicas publicadas en su página web y redes sociales institucionales. El monitoreo de las condiciones atmosféricas continuará a nivel nacional para advertir posibles cambios en las previsiones.

Zonas más afectadas

Según el reporte meteorológico oficial, los distritos del sur de Lima Metropolitana podrían registrar en los próximos días acumulados de hasta 2,0 milímetros de precipitación, mientras que otras áreas alcanzarían valores cercanos a 3,0 milímetros. Estos datos, proporcionados por Senamhi, reflejan la variabilidad de las condiciones climáticas en el área metropolitana y la necesidad de seguir atentos a los comunicados oficiales.

La influencia de los vientos del sur no solo intensifica la humedad y la nubosidad, también favorece la aparición de niebla y neblina, elementos que caracterizan los inviernos limeños y modifican la vida cotidiana en la capital peruana

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