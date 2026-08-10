Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,92 soles, lo que representa un incremento de 0,14% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,91 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó un ligero avance de 0,03%, mientras que su variación interanual muestra una caída de -0,31%.
El tipo de cambio del euro a sol peruano muestra una tendencia positiva, habiendo registrado un aumento durante el último día.
La volatilidad actual del tipo de cambio es del 4,45%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 7,14%, lo que sugiere un período de mayor estabilidad en el mercado cambiario.
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