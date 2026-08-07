Perujazz celebrará sus 40 años con un gran concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima

El concierto 'Perujazz – 40 años de fusión viva' reunirá a la formación actual de la banda tras su gira por España, Hungría y Suecia.

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Perujazz anunció un concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima para el 15 de octubre de 2026, la celebración central por sus cuatro décadas de trayectoria en la fusión del jazz con las tradiciones afroperuanas y andinas. El evento llega tras el regreso de la agrupación de una gira por España, Hungría y Suecia, y las entradas ya están a la venta en Teleticket con preventa vigente hasta el 31 de julio.

El concierto, titulado ‘Perujazz – 40 años de fusión viva’, reunirá sobre el escenario a los cinco integrantes de la formación actual: Manongo Mujica en batería y percusión, Jean Pierre Magnet en saxofones, Andrés Prado en guitarra, César “Pudy” Ballumbrosio en percusión, violín y zapateo afroperuano, y Julio Zavala en bajo.

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El programa recorrerá las composiciones más representativas del repertorio de la banda en una presentación concebida como el reencuentro de la agrupación con el público peruano tras su reciente paso por el circuito europeo.

Perujazz celebrará sus 40 años con un concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima el 15 de octubre de 2026.

De Madrid a Budapest: la gira que antecede al gran concierto limeño

La gira europea de Perujazz arrancó el 3 de julio en la Casa de América de Madrid, donde la banda presentó su álbum ‘Perujazz En Vivo – 2023 Gira Europea’ ante un aforo completo. El evento incluyó un showcase en vivo y el estreno de un minidocumental dirigido por Diego Cendra. La propia Casa de América destacó a la agrupación como una de las pioneras en la fusión entre el jazz contemporáneo y las raíces musicales del Perú.

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Tras la presentación en Madrid, la banda ofreció conciertos en Budapest y Estocolmo, con el respaldo de las embajadas peruanas en Hungría y Suecia. El recorrido continuó con una fecha en el Café Berlín de Madrid, registrada por la plataforma internacional especializada ‘Oh! Jazz’, y culminó en La Nau de Barcelona el 13 de julio. El álbum presentado durante la gira fue editado por el sello español Vampisoul/Munster en formato digital y doble vinilo, y figuró entre los proyectos ganadores de los Estímulos Económicos para la Cultura 2025 del Ministerio de Cultura del Perú.

“Cada gira nos recuerda que la música peruana tiene la capacidad de dialogar con cualquier público sin perder su identidad. Volver a Lima después de esta experiencia y celebrar cuarenta años con nuestra gente hace que este concierto tenga un significado muy especial”, declaró Mujica.

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La gira europea de Perujazz comenzó en la Casa de América de Madrid con la presentación del álbum 'Perujazz En Vivo – 2023 Gira Europea'.

Cuatro décadas de un lenguaje musical propio

Perujazz fue fundado en Lima en 1984 por Mujica, Magnet, Enrique Luna y el percusionista Julio “Chocolate” Algendones, quien introdujo el cajón como instrumento solista dentro del conjunto. La agrupación fue la primera en integrar ritmos afroperuanos y andinos —como el festejo, el huayno y la marinera— con la improvisación y la instrumentación del jazz contemporáneo.

Su proyección internacional comenzó dos años después de su fundación, en 1986, con una gira por Italia, España y Francia que incluyó un concierto en la sede de la UNESCO en París, presentado por el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro. En 1987, la banda actuó en el Festival de Umbría en Italia tras el grupo de Sting, ante una audiencia de 20.000 personas. En 1989 y 1990 participó en el Festival de Jazz de Montreal, en Canadá, y colaboró con músicos como Abraham Laboriel y Alex Acuña.

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Perujazz también actuó en Budapest, Estocolmo, Café Berlín de Madrid y La Nau de Barcelona con apoyo de embajadas peruanas en Europa.

Tras el fallecimiento de Algendones en 2004, la percusión afroperuana quedó a cargo de Ballumbrosio, hijo del reconocido músico Amador Ballumbrosio. “Tenemos un formato que brinda gran libertad a los músicos, y mi aporte es brindar ritmos afroperuanos, como el zapateo y el violín. Tengo la responsabilidad de representar a mi pueblo”, declaró Ballumbrosio en una entrevista a El Comercio.

La incorporación posterior de Prado en guitarra y Zavala en bajo terminó de configurar la formación que hoy lleva la propuesta de la banda a escenarios de más de 35 países.

El concierto ‘Perujazz – 40 años de fusión viva’ se realizará el jueves 15 de octubre a las 8:00 p. m. en el Gran Teatro Nacional (San Borja, Lima). Las entradas están disponibles en Teleticket.

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