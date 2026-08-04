Pachamanca a la olla: la receta peruana

Pachamanca a la olla

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La pachamanca a la olla es una de las versiones más prácticas de uno de los platos más emblemáticos del Perú. Aunque la pachamanca tradicional se cocina bajo tierra con piedras calientes, esta preparación permite disfrutar de sabores muy similares utilizando una olla grande en casa, sin perder la esencia de la gastronomía andina.

Su combinación de carnes marinadas, papas, habas, camotes y choclos, junto con hierbas aromáticas como el chincho y la huacatay, convierten este plato en una excelente opción para reuniones familiares, celebraciones o fines de semana.

¿Qué es la pachamanca a la olla?

La pachamanca a la olla es una adaptación moderna de la pachamanca tradicional. En lugar de cocinar los ingredientes bajo tierra, estos se acomodan en capas dentro de una olla, permitiendo que el vapor concentre todos los aromas y sabores.

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El resultado es una preparación jugosa, con carnes suaves y verduras perfectamente cocidas, manteniendo el característico sabor de la cocina peruana.

Ingredientes

Para 6 personas

1 kg de pollo en presas

1 kg de cerdo

500 g de carne de res

1 kg de papas

500 g de camote

4 choclos partidos

300 g de habas con vaina

2 cucharadas de huacatay molido

2 cucharadas de chincho molido

1 cucharada de ajo molido

1 cucharada de ají panca molido

1 cucharadita de comino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

½ taza de chicha de jora o cerveza negra

Hojas de plátano o pancas de choclo (opcional)

Cómo preparar la pachamanca a la olla

1. Marinar las carnes

Mezcla el ajo, ají panca, huacatay, chincho, comino, sal, pimienta y la chicha de jora. Marina todas las carnes durante al menos dos horas. Si puedes dejarlas toda la noche en refrigeración, obtendrás un mejor sabor.

2. Preparar la olla

Coloca en el fondo de la olla algunas hojas de plátano o pancas de choclo para aportar aroma y evitar que los ingredientes se peguen.

3. Formar las capas

Distribuye primero las carnes de mayor tiempo de cocción, luego las papas, camotes, choclos y finalmente las habas.

Vierte el resto del aderezo sobre los ingredientes.

4. Cocinar

Tapa bien la olla y cocina a fuego bajo entre 90 y 120 minutos. No es necesario agregar mucha agua; las carnes liberarán suficiente jugo durante la cocción.

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5. Servir

Sirve las carnes acompañadas de papas, camotes, choclos y habas. Puedes complementar con salsa de ají, zarza criolla o una ensalada fresca.

Consejos para una pachamanca perfecta

Marina las carnes desde la noche anterior.

Utiliza huacatay y chincho frescos siempre que sea posible.

Cocina a fuego bajo para conservar los jugos.

Evita destapar la olla durante la cocción.

Si deseas un aroma más intenso, utiliza hojas de plátano.

Valor nutricional aproximado (por porción)

¿Cuál es la diferencia entre la pachamanca tradicional y la pachamanca a la olla?

La tradicional se cocina bajo tierra utilizando piedras calientes, mientras que la versión a la olla se prepara completamente en una olla convencional mediante cocción al vapor.

¿Puedo preparar pachamanca solo con pollo?

Sí. Aunque la receta tradicional combina varias carnes, también puede elaborarse únicamente con pollo.

¿Qué hierbas son indispensables?

Las más importantes son el huacatay y el chincho, ya que proporcionan el aroma característico de la pachamanca.

¿Se puede preparar en olla a presión?

Sí. El tiempo de cocción disminuye considerablemente, aunque es recomendable controlar la textura de las verduras para evitar que se deshagan.