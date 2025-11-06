Top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Uruguay que no te puedes perder hoy

La Nueva Escuela coloca varios éxitos en la lista de las canciones más populares. (Instagram/@lanuevaescuela.uy)

El fenómeno de la música digital en Uruguay se refleja cada día en las preferencias de los usuarios de Spotify, donde los artistas que logran posicionarse en el top local consolidan su presencia en una de las plazas más exigentes de la región. Este 6 de noviembre de 2025, la plataforma ha revelado el listado de las 10 canciones más reproducidas en el país, evidenciando la diversidad de géneros y la capacidad de ciertos intérpretes para mantenerse en el gusto del público.

Las 10 canciones más populares hoy

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

La canción de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 31.772 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)», interpretado por La Dosis, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 25.109 reproducciones.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 21.135 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 18.988, lo que marca un hito en la carrera musical de Young Cister.

5. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA se vende como pan caliente. Ya lleva 18.884 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 5.

6. Maquillaje

LA NUEVA ESCUELA

Un número tan favorable como 18.474 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de LA NUEVA ESCUELA va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 18.460 reproducciones.

8. Qloo

LA NUEVA ESCUELA

Tras acumular 16.125 reproducciones, «Qloo» de LA NUEVA ESCUELA se mantiene en octavo lugar.

9. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 15.396 reproducciones, motivo por el cual continúa en la novena posición.

10. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 14.845 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

