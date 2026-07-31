Perú
Agregar Infobae enGoogle

Previsión meteorológica del tiempo en Arequipa para este 31 de julio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

PUBLICIDAD

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Arequipa para este viernes 31 de julio:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 22 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura llegará a los 10 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

La psicóloga y escritora compartió una anécdota muy íntima sobre sus inicios en la pantalla, cuando no tenía recursos y el fallecido humorista apareció con un gesto que nunca logró olvidar

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Vacaciones, CTS, gratificaciones y despidos: gobierno de Keiko Fujimori busca flexibilizar los beneficios laborales mediante decretos

El proyecto enviado al Congreso solicita facultades por 120 días para implementar una profunda reforma estructural. La iniciativa trasciende el ámbito del empleo y plantea cambios sustanciales en el sistema tributario, la reducción de trámites ambientales y un fuerte impulso a la inversión privada

Vacaciones, CTS, gratificaciones y despidos: gobierno de Keiko Fujimori busca flexibilizar los beneficios laborales mediante decretos

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

La comunicadora revivió en televisión uno de los capítulos más duros de su juventud: la enfermedad de su mamá, la soledad que sintió a los 18 años y la precariedad extrema con la que enfrentó esa pérdida

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

Keiko Fujimori y su gobierno quieren eliminar feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”

La propuesta para modificar el régimen de los días no laborables forma parte de la iniciativa que busca delegar facultades al Poder Ejecutivo y contrasta con las recientes declaraciones de la presidenta, quien aseguró que no eliminaría los feriados

Keiko Fujimori y su gobierno quieren eliminar feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”

La Kábala del 30 de julio ya tiene ganadores: revisa los números del último sorteo

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

La Kábala del 30 de julio ya tiene ganadores: revisa los números del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

Captan a Vladimir Cerrón bailando en fiesta de Huancayo mientras sigue sin ejecutarse el fallo que anuló su prisión

Ministro del Interior César Astudillo detalla las medidas que tomará para enfrentar la criminalidad

Diputado Julián Pérez detenido: qué revela la nota policial sobre su arresto por agresión a abogada

Ejecutivo alista pedido de facultades legislativas para enfrentar crísis en el país: Miguel Torres espera unidad del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

Jaime Bayly responde por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su esposa Silvia Núñez: “Muchas cosas me las invento”

Leslie Echevarría aclara por qué asistió con Mark Vito a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

DEPORTES

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026