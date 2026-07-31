Estados Unidos apoyará la construcción de cárceles, la modernización del puerto del Callao y proyectos mineros en el Perú

Para Washington, esta nueva fase de la relación con el Perú representa una oportunidad para impulsar el intercambio comercial, promover nuevas inversiones y reforzar la cooperación frente al crimen organizado. Foto: Finanzas

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El Gobierno de Estados Unidos anunció una serie de iniciativas para reforzar su relación con el Perú, que abarcan desde cooperación en seguridad hasta inversiones en infraestructura, minería, tecnología y gestión de desastres. Las medidas fueron presentadas por el Departamento de Estado tras la visita de la delegación presidencial estadounidense a la ceremonia de asunción de la presidenta Keiko Fujimori, realizada el 28 de julio.

De acuerdo con el documento oficial, Washington considera que la nueva etapa de la relación bilateral abre oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El texto señala que ambos países mantienen una amistad sustentada en 200 años de relaciones diplomáticas y afirma que la administración del presidente Donald Trump espera trabajar con el Gobierno peruano para impulsar la seguridad y la prosperidad compartidas.

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Cooperación para fortalecer la seguridad

Estados Unidos destacó el énfasis del Gobierno peruano en el combate contra las organizaciones criminales transnacionales y anunció que ampliará su cooperación con el país en distintas áreas de seguridad. En ese contexto, señaló que el Perú seguirá desempeñando un papel relevante dentro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), mientras que el Departamento de Guerra incrementará el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la zona de la triple frontera del norte.

Asimismo, el Departamento de Estado informó que enviará un equipo del Departamento de Justicia para fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de información en las acciones dirigidas a enfrentar al Tren de Aragua. Según el comunicado, el objetivo es mejorar la cooperación entre ambos países frente a esta organización, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera.

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Cárceles, minería ilegal y crimen organizado

Como parte de las acciones previstas, Estados Unidos indicó que el Departamento de Comercio reunirá en septiembre, en Lima, a empresas tecnológicas estadounidenses para analizar oportunidades vinculadas al plan del Gobierno peruano de construir nueve nuevas cárceles. El documento precisa que el encuentro buscará acercar a proveedores estadounidenses con las iniciativas de infraestructura penitenciaria impulsadas por la administración de Keiko Fujimori.

El Departamento de Comercio reunirá en septiembre, en Lima, a empresas estadounidenses para evaluar oportunidades en la construcción de nueve nuevas cárceles en el Perú. Foto: difusión

Además, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) anunció que continuará apoyando al Perú en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. El comunicado añade que una nueva unidad especializada de la Policía Nacional, financiada por INL y administrada por el FBI, realizará investigaciones sobre delitos complejos vinculados al crimen organizado. También se informó que la unidad dedicada a investigar organizaciones criminales transnacionales fue ampliada tras dos años de operaciones y que se proporcionará capacitación y equipamiento adicional para combatir la minería ilegal.

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Inversiones, puerto del Callao y minerales críticos

En materia económica, el comunicado sostiene que la estabilidad de la economía peruana y las políticas favorables a la inversión generarán nuevas oportunidades para el sector privado estadounidense. En ese marco, el embajador Navarro encabezará este año una misión comercial denominada “Perú está abierto para los negocios” en Estados Unidos, mientras que la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) explorará proyectos en energía, infraestructura, minerales críticos y otros sectores estratégicos.

El documento también anuncia la creación de un grupo de trabajo sobre minerales críticos para implementar el memorando de entendimiento firmado en febrero entre ambos países. Además, señala que una inversión de hasta USD 5 millones de la DFC respaldará el establecimiento de una planta de reprocesamiento minero destinada a mejorar las tecnologías de procesamiento y la capacidad de refinación en el Perú. Paralelamente, Estados Unidos confirmó que continuará apoyando la expansión del puerto del Callao, mediante el trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y buscará identificar nuevas oportunidades para que empresas estadounidenses participen en el desarrollo de esta infraestructura.

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Tecnología, espacio y preparación ante desastres

El Departamento de Estado informó que el 8 de septiembre Lima será sede de una cumbre sobre inteligencia artificial, orientada a fortalecer la cooperación en tecnologías emergentes. Asimismo, el Departamento de Guerra asignará un asesor especializado en ciberseguridad para trabajar de manera conjunta con el Gobierno peruano.

En el ámbito espacial, el comunicado señala que ambos países impulsarán un consorcio para desarrollar la economía espacial peruana y ampliar la cooperación en los campos civil, comercial y de defensa. Entre las iniciativas previstas figuran el envío de un oficial peruano al Comando Espacial de Estados Unidos, el apoyo para culminar la estrategia espacial peruana a 10 años, la donación de un telescopio de alta potencia antes de finalizar 2026 y el otorgamiento de nuevas becas en ingeniería, industria aeroespacial, astrofísica, ciberseguridad y disciplinas relacionadas.

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El Departamento de Estado anunció que Lima albergará el 8 de septiembre una cumbre sobre inteligencia artificial para impulsar la cooperación en tecnologías emergentes. Foto: difusión

Apoyo frente al fenómeno de El Niño

El documento también aborda la cooperación en materia de gestión de desastres, indicando que Estados Unidos respaldará los esfuerzos del Perú para reforzar su capacidad de respuesta frente a eventos asociados al fenómeno de El Niño. El texto señala que Washington reconoce el plan integral elaborado por el Gobierno peruano para enfrentar este tipo de emergencias.

Finalmente, el comunicado indica que ya se han preposicionado mantas de emergencia y kits de higiene para acelerar la asistencia humanitaria en caso de desastres. Además, el Departamento de Guerra donará puentes móviles para atender posibles inundaciones y continuará modernizando varios de los 18 centros regionales de comunicaciones de emergencia. A ello se sumarán talleres virtuales sobre gestión del riesgo de desastres, liderados por FEMA, y la visita del buque hospital USNS Comfort a inicios de 2027 para fortalecer la capacidad de atención médica del Perú.

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