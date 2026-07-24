Perú

Clima en Piura: el estado del tiempo para este 24 de julio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Piura para este viernes.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Piura es de 25% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 38% en el transcurso del día y del 57% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 9.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

PUBLICIDAD

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Mujer vinculada a Pedro Aquino fue encontrada muerta en La Molina: influencer fue encontrada con cinta adhesiva en la boca y hay detenido

La conductora interrumpió su programa para informar que Raiza Joselin Martínez Copa, conocida en redes por su vínculo con Pedro Aquino, fue hallada sin vida en una vivienda de La Molina, mientras siguen las diligencias

Mujer vinculada a Pedro Aquino fue encontrada muerta en La Molina: influencer fue encontrada con cinta adhesiva en la boca y hay detenido

Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza durante dos días y su tío denuncia desaparición de dos iPhone tras el hallazgo

El programa de Paco Bazán ‘EDEOC’ reconstruyó las horas previas al hallazgo de Raiza Martínez y reveló que la denuncia salió de la propia familia del principal investigado, mientras siguen las diligencias oficiales

Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza durante dos días y su tío denuncia desaparición de dos iPhone tras el hallazgo

Tarata registra un temblor de magnitud 4

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Tarata registra un temblor de magnitud 4

Muerte de ‘La Chocolatita’: Policía investiga presunto homicidio en La Molina y difunden las primeras declaraciones del principal sospechoso

El caso de Raiza Joselin Martínez Copa sigue en desarrollo tras conocerse las primeras diligencias en la vivienda de La Planicie, donde las autoridades indagan una reunión previa y la posible participación de más personas

Muerte de ‘La Chocolatita’: Policía investiga presunto homicidio en La Molina y difunden las primeras declaraciones del principal sospechoso

Resultados del Gana Diario de este jueves 23 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de este jueves 23 de julio: todos los números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

“Si te encausan indebidamente, tienes que escaparte”: Defensor del Pueblo respalda fuga de Vladimir Cerrón

Alcalde de Lima critica a José Balcázar por su inacción ante aumento del crimen: “Que se ponga los pantalones”

Ministro de Trabajo se ríe de la PNP y critica: “Vladimir Cerrón estuvo ahí para que lo capturen y no lo hicieron”

ENTRETENIMIENTO

Mujer vinculada a Pedro Aquino fue encontrada muerta en La Molina: influencer fue encontrada con cinta adhesiva en la boca y hay detenido

Mujer vinculada a Pedro Aquino fue encontrada muerta en La Molina: influencer fue encontrada con cinta adhesiva en la boca y hay detenido

Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza durante dos días y su tío denuncia desaparición de dos iPhone tras el hallazgo

Muerte de ‘La Chocolatita’: Policía investiga presunto homicidio en La Molina y difunden las primeras declaraciones del principal sospechoso

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir, pero en reality de Miami tras su polémica separación y ‘romance’ con Renato Rossini

Said Palao recibe beso de Alejandra Baigorria tras su triunfo en 'EEG', pero las críticas en redes explotan: "Ni caso le hace"

DEPORTES

Kiara Montes expone problemas de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Aguantamos maltratos y le decimos que sí a la selección”

Kiara Montes expone problemas de Perú en Copa Sudamericana de Vóley 2026: “Aguantamos maltratos y le decimos que sí a la selección”

Programación de semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

El contundente mensaje de Rafael Dudamel a Alianza Lima por Pedro Gallese: “Vamos muy bien en esa línea”

Perú se quedó sin semifinales en la Copa Sudamericana de Vóley 2026: el reto que aún tiene por delante la ‘bicolor’

IPD construirá moderno complejo de tenis para Lima 2027 que funcionará como “impulso para el crecimiento” de este deporte en el Perú