Clima en Piura: el estado del tiempo para este 24 de julio

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.
El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Piura para este viernes.
La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Piura es de 25% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.
En tanto, la nubosidad será del 38% en el transcurso del día y del 57% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 9.
PUBLICIDAD
Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.
En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.
Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.
El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.
PUBLICIDAD
La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.
¿Cómo es el clima en Perú?
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
PUBLICIDAD
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Mujer vinculada a Pedro Aquino fue encontrada muerta en La Molina: influencer fue encontrada con cinta adhesiva en la boca y hay detenido
La conductora interrumpió su programa para informar que Raiza Joselin Martínez Copa, conocida en redes por su vínculo con Pedro Aquino, fue hallada sin vida en una vivienda de La Molina, mientras siguen las diligencias
Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza durante dos días y su tío denuncia desaparición de dos iPhone tras el hallazgo
El programa de Paco Bazán ‘EDEOC’ reconstruyó las horas previas al hallazgo de Raiza Martínez y reveló que la denuncia salió de la propia familia del principal investigado, mientras siguen las diligencias oficiales
Tarata registra un temblor de magnitud 4
A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales
Muerte de ‘La Chocolatita’: Policía investiga presunto homicidio en La Molina y difunden las primeras declaraciones del principal sospechoso
El caso de Raiza Joselin Martínez Copa sigue en desarrollo tras conocerse las primeras diligencias en la vivienda de La Planicie, donde las autoridades indagan una reunión previa y la posible participación de más personas
Resultados del Gana Diario de este jueves 23 de julio: todos los números ganadores del último sorteo
¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD