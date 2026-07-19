Anuncian declaratoria de emergencia en distritos de Junín afectados por el sismo de 5.1 que dejó 6 fallecidos

Sismo en Junín - Andina

La región de Junín enfrenta un escenario crítico tras el sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado en el distrito de Chongos Bajo, que dejó seis personas fallecidas y más de una veintena de heridos. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, anunció la declaratoria de emergencia para los distritos afectados, medida que busca dinamizar la respuesta estatal y acelerar la ayuda a las familias damnificadas.

Impacto del sismo y primeras cifras oficiales

De acuerdo con el reporte oficial de INDECI, el evento sísmico ocurrió a las 21:24 horas, con epicentro en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, y una profundidad de 24 kilómetros. La intensidad alcanzó niveles IV-V en la zona de Chupaca. El informe detalla 48 viviendas colapsadas, tres establecimientos de salud afectados, cortes en el suministro eléctrico y el colapso parcial de la iglesia y convento histórico “Santiago de León”. Además, se reportan 21 personas heridas y 200 personas afectadas en total.

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Sismo en Junín - Andina

Los servicios básicos, como la energía eléctrica, fueron interrumpidos para miles de usuarios, aunque los trabajos de restablecimiento avanzan en las zonas más críticas. El Hospital Regional Materno Infantil El Carmen y el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión registraron daños estructurales, principalmente fisuras en áreas sensibles, y concentraron la atención de los heridos.

Respuesta estatal inmediata y despliegue de asistencia

El Gobierno, a través de los ministerios de Salud, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, activó redes de protección social y desplazó personal especializado para brindar asistencia en terreno. De acuerdo a los reportes del Consejo de Ministros, todos los programas sociales han sido movilizados para garantizar atención inmediata. El propio Arroyo Sánchez coordinó acciones en el lugar, inspeccionando daños y encabezando reuniones con autoridades locales para asegurar la ejecución oportuna de las medidas de respuesta.

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Fotografía cedida este domingo por el Ministerio de Defensa de Perú que muestra a integrantes de las Fuerzas Armadas removiendo escombros tras un sismo en la provincia de Chupaca, en la región de Junín (Perú). EFE/ Ministerio de Defensa de Perú

Entre las acciones destacadas figura la instalación de Puestos Médicos de Avanzada en el centro poblado de Pumpunya, el envío de ambulancias y brigadas de salud, así como la intervención de equipos de búsqueda y rescate de las fuerzas armadas. El reporte de INDECI señala que la Compañía de Intervención Rápida para Desastres apoyó en la remoción de escombros y control de seguridad en coordinación con el gobierno local.

Evaluación de daños y acciones para la recuperación

Las autoridades informaron que la evaluación de daños continúa, proceso que permitirá sustentar la entrega de bonos a las familias damnificadas como parte de la respuesta integral. El presidente del Consejo de Ministros convocó a las empresas privadas a sumarse a los esfuerzos de ayuda. Desde el inicio de la emergencia, los sectores involucrados mantienen monitoreo constante sobre la infraestructura, el restablecimiento de servicios y la identificación de necesidades urgentes de la población.

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El Ministerio del Interior expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso de continuar articulando todos los esfuerzos necesarios para atender la emergencia. Foto: Andina/Javier Ninaya

En entrevista con RPP, Arroyo Sánchez subrayó que la declaratoria de emergencia busca acelerar la llegada de recursos y facilitar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los organismos de primera respuesta. El despliegue de ayuda incluye también la evaluación de daños en áreas patrimoniales, como el convento de “Santiago de León”, y la vigilancia sobre el estado de la infraestructura educativa y de comunicaciones, que hasta el momento no registra afectaciones graves.

Coordinación intersectorial y retos inmediatos

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y los centros de operaciones sectoriales de los ministerios implicados mantienen coordinaciones permanentes con autoridades regionales y locales, con el objetivo de priorizar la atención a las familias más vulnerables. El restablecimiento total de los servicios básicos y la rehabilitación de las viviendas colapsadas representan los principales desafíos para los próximos días.

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Al cierre de este reporte, 400 usuarios permanecen sin energía eléctrica y la atención médica continúa en los puestos instalados en las zonas más afectadas. Las autoridades han reiterado que las acciones de emergencia seguirán hasta garantizar la seguridad y el bienestar de la población de Junín.