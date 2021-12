Acción Popular propone que congresistas de Lima y Callao no cobren gastos de instalación

Acción Popular propone que congresistas de Lima y Callo no cobren gastos de instalación

Al iniciarse cada gestión en el Parlamento, los representantes están facultados a cobrar S/ 15.600 por concepto de gastos de instalación, dinero que sería utilizado para su traslado a la capital, lugar donde se encuentra la sede principal del Congreso de la República. Un proyecto de ley presentado por la bancada de Acción Popular busca que este dinero ya no sea entregado a aquellos parlamentarios que viven en el área de Lima Metropolitana y Callao.

La representación nacional tiene a 33 congresistas que velan por los intereses de los limeños, mientras que el Callao cuando solo con cuatro. Al inicio del periodo 2021-2026, fueron 21 los parlamentarios residentes en estas zonas del país que solicitaron el dinero asignado por gastos de instalación. En total fueron 17 de Lima y todos los representantes del Callao que recibieron esta importante suma de dinero.

En ese sentido, la propuesta firmada por Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Ilich López, Carlos Zeballos, Jorge Flores Ancachi e Hilda Portero López, alerta que “asumiendo que el número de congresistas para Lima y Callao no hubieron hecho efectivo el cobro del gasto de instalación, se habría obtenido, como mínimo, un ahorro de S/ 577.2000″.

La iniciativa presentada advierte que el pago no discrimina el lugar de procedencia de los parlamentarios, por lo que se permite que los 130 congresistas puedan acceder al cobro gastos de instalación “aún teniendo su residencia en la ciudad de Lima y Callao, que es el lugar donde se ubica físicamente el Congreso de la República”.

El mencionado proyecto de ley busca modificar el Reglamento del Congreso incorporando un segundo párrafo en el literal J del artículo 22°, “considerando que el abono con concepto de gastos de instalación se otorgue única vez, al inicio de su gestión parlamentaria y en forma exclusiva a los congresistas que no hayan sido electos por los distritos electorales de Lima y la provincia constitucional del Callao”.

“Dicha modificatoria generaría un ahorro en el presupuesto del Congreso de la República, lo que permitirá ser más eficiente en el uso de sus recursos económicos para un mejor funcionamiento de la institución”, concluye el proyecto de ley N° 1089/2021.

COBROS POLÉMICOS

Uno de los congresistas que solicitó el cobro de gastos de instalación a pesar de vivir en Lima fue el integrante de la bancada de Fuerza Popular, Nano Guerra García. Este indicó que aceptó la medida ya que se trataría de un beneficio del cual no se puede declinar. “No se puede declinar a cobrar algo que ya está establecido, eso no es así. Cuando alguien ha dicho que ha declinado a cobrar o que lo va a donar, en realidad no se puede hacer este tipo de donaciones”.

Congresistas por Lima que cobraron gastos de instalación.

Sin embargo, lo cierto es que este dinero solo es entregado cuando el parlamentario lo solicita . La Mesa Directiva del Congreso, presidida por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), resolvió el Acuerdo 006-2021-2022/MESA-CR, elaborado el 2 de agosto. En este, se acordó que solo se abonará el monto por gastos de instalación “a los congresistas que lo soliciten por escrito ante la Oficialía Mayor”.

Otra congresista que también estuvo en el ojo de la tormenta fue Isabel Cortez de Juntos por el Perú . Ella utilizó sus redes sociales para informar que efectivamente había solicitado la entrega de este dinero que, en su caso, lo usaría para la instalación de un lugar llamado Casa de los Trabajadores . Este lugar albergaría a los trabajadores que vienen de provincias y las reuniones de organizaciones sindicales. Sin embargo, un diario local aseguró que la congresista empleó el dinero para amoblar un departamento en el Centro de Lima en el que ahora vive.

En respuesta, Isabel Cortez retuiteó un mensaje en el que se indica que el departamento donde ahora vivirá también será un lugar para que “los sindicalistas que llegarán del interior del país tengan dónde llegar”.

