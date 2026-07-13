¿Cómo estará el clima en Iquitos?

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes 13 de julio?, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Iquitos.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 29 grados, la previsión de lluvia será del 97%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 60%, con una nubosidad del 88%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se registran solo cuatro tipos de climas los cuales se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

PUBLICIDAD

(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

PUBLICIDAD

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.