Municipalidad de Magdalena del Mar abre más de 100 puestos de trabajo con sueldos de hasta S/ 3.200: conoce cómo postular

Todos los puestos están bajo la modalidad CAS. Foto: difusión

La Municipalidad de Magdalena del Mar lanzó una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), ofreciendo 156 vacantes para personas con educación secundaria completa y titulados técnicos. Los salarios oscilan entre S/ 2.100 y S/ 3.200, según el cargo.

Las plazas están dirigidas a fortalecer el servicio de seguridad ciudadana del distrito e incluyen puestos como serenos choferes, serenos motorizados, supervisores de personal operativo, supervisores del Grupo de Acciones Rápidas (GAR) y resguardo de personal. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de julio de 2026, por lo que los interesados deberán revisar cuidadosamente las bases antes de presentar su postulación.

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¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de Magdalena del Mar y cuáles son los requisitos?

Los salarios para los serenos chofer es de S/ 2.350. Foto: difusión

La convocatoria CAS contempla un total de 156 vacantes distribuidas en cinco perfiles. Cada uno exige requisitos específicos relacionados con el nivel educativo y, en algunos casos, licencias de conducir vigentes.

Estos son los puestos disponibles:

Supervisor de Personal Operativo Vacantes: 1 Remuneración: S/ 2.800 Requisitos: Secundaria o técnica básica completa.

Sereno Chofer Vacantes: 80 Remuneración: S/ 2.450 Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir AIIA vigente (obligatoria).

Sereno Motorizado Vacantes: 45 Remuneración: S/ 2.400 Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir BIIB o BIIC vigente.

Supervisor del Grupo de Acciones Rápidas (GAR) Vacantes: 25 Remuneración: S/ 2.100 Requisitos: Secundaria o técnica básica completa y licencia AIIA o BIIB/BIIC vigente.

Resguardo de Personal Vacantes: 5 Remuneración: S/ 3.200 Requisitos: Secundaria o técnica básica completa y contar con licencia L5 , requisito indispensable.



Todas las plazas corresponden a Lima y serán contratadas bajo el régimen CAS.

¿Qué funciones realizan estos puestos de trabajo?

El sueldo para los serenos motorizado es de S/ 2.200 para esta convocatoria laboral. Foto: Municipalidad de Miraflores

Los cargos convocados forman parte del sistema de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Magdalena del Mar y tienen como finalidad reforzar la prevención del delito, el patrullaje y la respuesta ante emergencias dentro del distrito.

Los serenos choferes son responsables de conducir las unidades de patrullaje durante los recorridos preventivos, trasladar al personal de serenazgo y responder a incidentes reportados por la central de operaciones o por los vecinos. Además, deben verificar el correcto estado de los vehículos asignados.

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En el caso de los serenos motorizados, su principal función es realizar patrullajes en motocicleta para atender de manera rápida situaciones de riesgo, apoyar operativos municipales y brindar asistencia inmediata cuando se reportan emergencias en la vía pública.

Por su parte, los supervisores de personal operativo coordinan y monitorean el trabajo diario de los agentes de serenazgo, organizan los turnos de servicio, verifican el cumplimiento de las estrategias de seguridad y reportan las incidencias ocurridas durante las jornadas.

Los supervisores del Grupo de Acciones Rápidas (GAR) lideran equipos especializados encargados de intervenir en situaciones que requieren una respuesta inmediata, coordinando acciones preventivas y operativos en conjunto con otras áreas de seguridad cuando sea necesario.

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Finalmente, el personal de resguardo de personal tiene la misión de brindar protección a funcionarios o autoridades municipales durante actividades oficiales, desplazamientos y eventos institucionales, cumpliendo protocolos de seguridad y prevención.

¿Hasta cuándo se puede postular a la convocatoria?

La convocatoria estará vigente hasta el 22 de julio de 2026. Antes de inscribirse, los postulantes deben verificar que cumplen con todos los requisitos establecidos para el puesto de su interés.

Asimismo, es importante revisar las bases de la convocatoria, ya que allí se detallan los documentos obligatorios, anexos, formatos de declaración jurada y demás requisitos que deben presentarse durante el proceso de postulación.

La municipalidad recomienda leer cuidadosamente toda la información correspondiente a cada plaza, ya que la omisión de algún documento o el incumplimiento de los requisitos puede ocasionar la descalificación del postulante.

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Debido al elevado número de vacantes, esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector público y cuentan con experiencia o interés en labores relacionadas con la seguridad ciudadana, el patrullaje preventivo y la protección de la comunidad. Los interesados deberán presentar su postulación dentro del plazo establecido y conforme a las condiciones señaladas en las bases oficiales.