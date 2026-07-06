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Municipalidad de San Miguel lanza 36 plazas de trabajo para personas con primaria y secundaria: conoce cómo postular

La entidad busca incorporar operarios y personal de serenazgo para desempeñar funciones en Lima. Revisa los perfiles solicitados, los salarios y el proceso de inscripción

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En total, hay 38 vacantes en la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel.
En total, hay 38 vacantes en la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel. Foto: Grupo Casa Lima

Las personas que buscan empleo en el sector público tienen una nueva oportunidad de incorporarse a una entidad municipal. La Municipalidad de San Miguel anunció una convocatoria de trabajo con 36 vacantes dirigidas a postulantes con primaria completa o secundaria completa, quienes podrán acceder a puestos vinculados al mantenimiento de áreas públicas y a labores de seguridad ciudadana.

Los seleccionados serán contratados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y desempeñarán funciones en Lima. Los salarios oscilan entre S/ 1.400 y S/ 1.800 mensuales, dependiendo del cargo. La entidad recordó que los interesados deben revisar cuidadosamente las bases de cada proceso antes de presentar su postulación, ya que cada plaza cuenta con requisitos y documentación específica.

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¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Miguel?

Hay varios puestos relacionados a Serenazgo.
Hay varios puestos relacionados a Serenazgo. Foto: Municipalidad de San Miguel

La convocatoria incluye oportunidades para personas con distintos niveles de estudios. Estas son las plazas disponibles:

Para personas con primaria completa

Operario de mantenimiento (CAS N.° 100)

  • Vacantes: 5
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de trabajo: Lima

Operario de áreas verdes (CAS N.° 101)

  • Vacantes: 4
  • Remuneración: S/ 1.400
  • Lugar de trabajo: Lima

Podador para la Subgerencia de Parques y Jardines (CAS N.° 102)

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de trabajo: Lima

Para personas con secundaria completa

Sereno a pie (CAS N.° 103)

  • Vacantes: 1
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de trabajo: Lima

Sereno CCO (CAS N.° 104)

  • Vacantes: 8
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de trabajo: Lima

Sereno chofer (CAS N.° 105)

  • Vacantes: 4
  • Remuneración: S/ 1.800
  • Lugar de trabajo: Lima

Sereno DIE (CAS N.° 106)

  • Vacantes: 3
  • Remuneración: S/ 1.800
  • Lugar de trabajo: Lima

Sereno motorizado (CAS N.° 107)

  • Vacantes: 10
  • Remuneración: S/ 1.700
  • Lugar de trabajo: Lima

En total, la municipalidad ofrece 36 puestos de trabajo, siendo el cargo de sereno motorizado el que concentra el mayor número de vacantes, seguido por sereno CCO y operario de mantenimiento.

Los serenos municipales cumplen un rol fundamental en la seguridad ciudadana al realizar labores de vigilancia y patrullaje preventivo en calles, parques, avenidas y espacios públicos del distrito. Entre sus principales funciones se encuentran prevenir hechos delictivos, brindar apoyo a los vecinos en situaciones de emergencia, atender incidentes, coordinar con la Policía Nacional del Perú cuando se detectan delitos o faltas, controlar el orden público y colaborar en operativos municipales.

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¿Cómo postular a la convocatoria de la Municipalidad de San Miguel?

El orientador laboral Francisco Fernández Yuste da algunos consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo. (Freepik)
El orientador laboral Francisco Fernández Yuste da algunos consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo. (Freepik)

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 15 de julio de 2026, fecha límite para participar en cualquiera de los procesos de selección publicados por la Municipalidad de San Miguel.

Antes de postular, la entidad recomienda seguir estos pasos:

  • Revisar las bases del puesto al que se desea postular.
  • Verificar que se cumplen todos los requisitos exigidos, incluyendo el nivel de estudios solicitado.
  • Descargar y completar correctamente los anexos, formatos y demás documentos requeridos para la inscripción.
  • Presentar la documentación dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria.

Cada proceso CAS cuenta con condiciones particulares, por lo que es importante leer detenidamente la información correspondiente al cargo elegido antes de enviar la postulación. No cumplir con los requisitos o presentar documentación incompleta podría impedir que el postulante continúe en el proceso de selección.

La Municipalidad de San Miguel precisó que todas las plazas corresponden al régimen CAS, modalidad utilizada por diversas entidades públicas para la contratación de personal. Los interesados también podrán consultar el detalle de funciones, perfil requerido, cronograma y documentación obligatoria en las bases específicas de cada convocatoria.

Esta convocatoria representa una alternativa para quienes cuentan con primaria o secundaria completa y buscan incorporarse al sector público, especialmente en áreas relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad ciudadana. Además, los salarios de hasta S/ 1.800 mensuales convierten a este proceso en una de las oportunidades laborales municipales más atractivas disponibles durante julio de 2026.

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