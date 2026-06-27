¿Tos por más de 15 días? Esta es la razón por la que no debes automedicarte

Un hombre moreno se cubre la boca al toser con fuerza mientras se sujeta el estómago, mostrando signos de malestar en un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tos que persiste durante varios días puede parecer un problema menor, pero cuando supera las dos semanas puede convertirse en una señal de alerta que requiere evaluación médica. Especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) advierten que recurrir a jarabes, antibióticos u otros medicamentos sin receta puede ocultar síntomas importantes y retrasar el diagnóstico de enfermedades respiratorias que necesitan atención oportuna.

El Minsa recomienda que las personas con tos persistente, especialmente si está acompañada de flema, fiebre, pérdida de peso, cansancio o sudoración nocturna, acudan a un establecimiento de salud para una evaluación y descartar enfermedades como tuberculosis u otras infecciones respiratorias.

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¿Cuándo una tos común se convierte en un síntoma respiratorio sospechoso?

No todas las toses tienen el mismo origen. Puede aparecer por un resfrío, alergias o irritación de las vías respiratorias, pero cuando se mantiene por más tiempo del esperado puede ser una señal de una enfermedad que necesita estudios adicionales.

El médico neumólogo del Hospital María Auxiliadora del Minsa, Fernando Cárdenas Arana, explicó que la llamada “tos mal curada” no es un diagnóstico médico, sino que puede ser la manifestación de enfermedades respiratorias que no han sido identificadas ni tratadas adecuadamente.

En el caso de la tuberculosis (TBC), el principal signo de sospecha es una tos por 15 días o más, con o sin flema. La especialista del Minsa Julia Ríos Vidal señaló que esperar a que aparezcan síntomas como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna o sangrado puede significar que la enfermedad ya se encuentra avanzada.

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Otros signos que requieren atención son:

Tos persistente o que empeora.

Flema con cambios de color o presencia de sangre.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Fiebre que no desaparece.

Fatiga constante.

Los peligros de la automedicación

Ante una tos prolongada, muchas personas optan por consumir jarabes o medicamentos recomendados por familiares o conocidos. Sin embargo, estos productos pueden disminuir temporalmente algunos síntomas sin tratar la causa real del problema.

El Minsa advierte que la automedicación puede dificultar un diagnóstico correcto porque puede ocultar signos de enfermedades que requieren una evaluación especializada. La especialista de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Gina Huaraj García, explicó que esta práctica puede prolongar o agravar una enfermedad, además de provocar reacciones adversas.

En enfermedades como tuberculosis o neumonía, retrasar la consulta puede permitir que la infección avance y aumentar el riesgo de complicaciones. Por ello, los especialistas recomiendan no intentar “cortar” una tos persistente únicamente con medicamentos de venta libre.

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El peligro del uso indebido de antibióticos

Uno de los errores más frecuentes frente a síntomas respiratorios es tomar antibióticos sin indicación médica. El Minsa recuerda que estos medicamentos no sirven para todas las infecciones y deben utilizarse únicamente cuando un profesional de salud los prescribe.

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa, explicó que cada bacteria requiere un tratamiento específico y que consumir antibióticos de manera incorrecta, con dosis inadecuadas o sin completar el esquema indicado, puede generar resistencia bacteriana.

Esto significa que las bacterias pueden volverse capaces de sobrevivir al medicamento, haciendo que futuras infecciones sean más difíciles de tratar y aumentando el riesgo de cuadros graves.

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Cuándo acudir a un centro de salud

La recomendación es no esperar a que una tos desaparezca por sí sola cuando existen señales de alerta. Se debe acudir a un establecimiento de salud si:

La tos dura 15 días o más.

Hay tos con flema persistente.

Aparece fiebre o sudoración nocturna.

Existe pérdida de peso sin explicación.

Hay cansancio intenso o falta de apetito.

Se presenta dificultad para respirar o dolor en el pecho.

El Minsa señala que toda persona con síntomas respiratorios debe acudir al centro de salud más cercano para descartar tuberculosis u otras enfermedades respiratorias.

La atención temprana permite identificar la causa de la tos, iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones o contagios cuando se trata de enfermedades transmisibles.

Exámenes complementarios indispensables

Cuando existe sospecha de tuberculosis u otra enfermedad pulmonar, el personal médico puede solicitar pruebas para confirmar el diagnóstico. Entre los estudios utilizados se encuentran el análisis de esputo o flema, la radiografía de tórax y el cultivo.

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La tuberculosis puede propagarse por la sangre y causar lesiones en múltiples órganos. (Foto: Agencia Andina)

El examen de esputo permite analizar una muestra de flema para detectar la presencia del bacilo que causa la tuberculosis. La radiografía ayuda a identificar posibles alteraciones en los pulmones, mientras que el cultivo permite confirmar la presencia de la bacteria.

El Minsa recuerda que las pruebas de diagnóstico para tuberculosis están disponibles en los establecimientos de salud y que la detección temprana es clave para iniciar tratamiento oportuno.

Ante una tos persistente, la recomendación de los especialistas es clara: evitar la automedicación y buscar una evaluación médica para conocer la causa real del síntoma.