Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 25 de junio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se mantiene en un precio promedio de 3,89 soles, con una ligera variación a la baja del -0,03% en comparación con el cierre anterior de 3,89 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance de 0,17, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -5,38%.
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