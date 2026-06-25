Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 25 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Guardar
Google icon
Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se mantiene en un precio promedio de 3,89 soles, con una ligera variación a la baja del -0,03% en comparación con el cierre anterior de 3,89 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 0,17, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -5,38%.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: “Work in progress...”

La modelo peruana revela imágenes exclusivas del proceso de remodelación de su vivienda, donde la amplitud y la luz natural marcan el diseño de su nuevo hogar en la capital

Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: “Work in progress...”

Lesly Águila cuenta cómo la pérdida de su gemela y su hermana mayor llevó a sus padres a protegerla: “Me cuidan como oro”

La cantante de ‘Corazón Serrano’ abrió su corazón y relató como esta historia en la vida de sus padres aún continúa afectándolos

Lesly Águila cuenta cómo la pérdida de su gemela y su hermana mayor llevó a sus padres a protegerla: “Me cuidan como oro”

La eufórica reacción de Jefferson Farfán al debut de Neymar Jr en el Mundial 2026: “Se me escarapela el cuerpo”

El exjugador de la selección peruana comentó el Brasil vs Escocia en su canal de Youtube. Esto pasó cuando ingresó el ‘10′ brasileño

La eufórica reacción de Jefferson Farfán al debut de Neymar Jr en el Mundial 2026: “Se me escarapela el cuerpo”

Congreso aprueba aumentar el sueldo de los miembros de la JNJ de 35 mil a 47 mil soles

Inmerecido. En su última sesión, el Pleno dio el primer paso para que los consejeros ganen lo mismo que un juez supremo, a pesar de su cuestionada labor y la persecución a magistrados incómodos. El siguiente objetivo de la JNJ sería el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga y la Sala Penal Transitoria

Congreso aprueba aumentar el sueldo de los miembros de la JNJ de 35 mil a 47 mil soles

Extorsionadores dejan dinamita y carta amenazante en chatarrería de San Juan de Lurigancho

Trabajadores denunciaron que las amenazas y actos de hostigamiento se registran desde hace varias semanas

Extorsionadores dejan dinamita y carta amenazante en chatarrería de San Juan de Lurigancho
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congreso aprueba aumentar el sueldo de los miembros de la JNJ de 35 mil a 47 mil soles

Congreso aprueba aumentar el sueldo de los miembros de la JNJ de 35 mil a 47 mil soles

Antauro Humala a JNE: “No proclamen presidenta a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad por motivo de seguridad nacional”

Roberto Sánchez no responde por eventual derrota en urnas pero envía mensaje a su rival política: “9 millones de peruanos le han dicho no a Keiko Fujimori”

Prófugo Vladimir Cerrón arremete contra Roberto Sánchez y sus marchas: “Buscan extender la victimización para el 2031”

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

ENTRETENIMIENTO

Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: “Work in progress...”

Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: “Work in progress...”

Lesly Águila cuenta cómo la pérdida de su gemela y su hermana mayor llevó a sus padres a protegerla: “Me cuidan como oro”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Magaly Medina encara a Alfredo Benavides por dejarla plantada tras firmar con ATV: “Huiste como un cobarde”

DEPORTES

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa final

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa final

Sebastián Beccacece sorprendió con confesión sobre su futuro en Ecuador: “Si no es posible, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho”

Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así van Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026: así van Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3