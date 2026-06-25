Más allá del capital: ¿Por qué el éxito empresarial extranjero en el Perú depende de entender antes que invertir?

Billetes de dólares meticulosamente organizados se ven junto a una calculadora, una libreta de presupuesto y documentos financieros en una composición limpia y elegante que evoca una planificación económica cuidadosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Culminado el proceso electoral de este 2026, el Perú se encuentra en un momento bisagra para analizar su rumbo económico y el destino de las próximas inversiones. A lo largo de los últimos años, el país ha demostrado una resiliencia de manual frente al ruido político, un fenómeno que se apoya en pilares macroeconómicos sumamente sólidos. En ese sentido, el apetito del capital extranjero vuelve a fortalecerse, respaldado por una de las monedas más estables y fuertes de la región, una disciplina fiscal rigurosa y un sólido historial de seguridad jurídica.

Sin embargo, en mi experiencia acompañando desembarcos corporativos y liderando procesos de internacionalización entre Estados Unidos y la región, ingresar con altos niveles de liquidez a un mercado como el peruano no es, ni de cerca, un sinónimo automático de éxito. Los principales riesgos para una corporación transnacional no suelen estar en el financiamiento o en la capacidad de su chequera, sino en la ejecución estratégica y en el conocimiento real del entorno donde se va a desarrollar el negocio.

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El éxito empresarial comienza a moldearse en la fase de preinversión, esa etapa silenciosa donde se definen decisiones clave que condicionan toda la operación futura. Lamentablemente, es aquí donde veo repetirse con mayor frecuencia dos errores críticos de alto costo.

El primero de ellos radica en la elección del liderazgo local. Muchas matrices extranjeras designan sus gerencias generales o direcciones en el Perú basándose puramente en la afinidad cultural o en la confianza personal, omitiendo una evaluación rigurosa de competencias técnicas, experiencia en el mercado local y, sobre todo, redes de contacto. Una mala decisión en este nivel no solo incrementa los costos hundidos, sino que retrasa severamente el posicionamiento de la marca y limita la capacidad de ejecución de la compañía.

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El segundo error, de carácter eminentemente operativo, es ignorar la variable tiempo dentro del aparato estatal. La burocracia en el Perú no es un factor que se deba sortear sobre la marcha; debe conocerse e incorporarse con realismo desde el diseño mismo del proyecto. Por citar un ejemplo cotidiano: un registro sanitario puede demorar hasta doce meses en ser aprobado, y los plazos regulatorios varían drásticamente según la región y la complejidad del negocio. No internalizar estos tiempos reales inmoviliza el capital de trabajo de la matriz y puede herir de muerte la viabilidad financiera de toda la inversión.

Los tres frentes de la fricción operativa

Una vez que la empresa ha logrado encender sus motores y arrancar la operación en territorio peruano, la fricción corporativa tiende a concentrarse en tres frentes críticos que exigen un manejo técnico milimétrico y multidisciplinario:

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1. La arquitectura societaria y legal: Diseñar una estructura corporativa que esté perfectamente alineada al modelo de negocio de la matriz para evitar cuellos de botella en el flujo de capitales, permitiendo una repatriación de utilidades limpia y un blindaje de marcas correcto desde el primer día.

2. La optimización fiscal y laboral (Payroll): El mercado tributario peruano premia la prevención. Se requiere un conocimiento técnico profundo para aprovechar legalmente los beneficios tributarios vigentes y estructurar planillas laborales eficientes, mitigando costosas contingencias ante entidades fiscalizadoras como la SUNAT.

3. La aceleración e inteligencia comercial: Instalar la empresa legalmente es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es facturar. El verdadero desafío de aterrizar en un nuevo país es lograr un matchmaking eficiente, construyendo agendas comerciales B2B inteligentes que conecten la oferta extranjera con los actores clave del ecosistema empresarial local.

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La necesidad de un “copiloto” integral

En ese sentido, convertir estos desafíos regulatorios y comerciales en verdaderas ventajas competitivas exige que las empresas internacionales dejen de operar con estructuras fragmentadas. El dinamismo de los negocios actuales exige integrar un “copiloto” integral: un aliado estratégico que centralice bajo un mismo estándar corporativo el soporte legal, contable y comercial, facilitando un proceso de Soft Landing sin fricciones.

Invertir en el Perú requiere mucho más que capital. Exige, ante todo, humildad estratégica y una disposición genuina para comprender la dinámica local antes de ejecutar la primera transferencia bancaria. Nuestro país ofrece oportunidades concretas, tangibles y altamente rentables para aquellos empresarios que operan con estrategia, adaptación y visión de largo plazo. Al final del día, la diferencia entre el éxito y el fracaso no reside en cuánto dinero se invierte, sino en el cómo, el dónde y, fundamentalmente, con qué aliados se ejecuta.

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Luis Fuentes - Director de Alligare Internacional

Luis Fuentes - Director de Alligare Internacional