América Latina

El gobierno chileno ingresó dos proyectos para endurecer su control migratorio

El presidente José Antonio Kast anunció que uno es para retener por 60 días a migrantes con órdenes de expulsión y otro para castigar a los “burreros”

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Un grupo de hombres, incluyendo militares y funcionarios, se congrega al aire libre en un paisaje desértico, bajo una bandera chilena. Miran un caballete
La primera propuesta implica una reforma constitucional y la segunda una enmienda al Código Penal.

El presidente, José Antonio Kast, quien se encuentra realizando una minigira por el norte del país, anunció este domingo desde el complejo Chacalluta de Arica (2.036 kms al norte de Santiago) que el gobierno ya firmó dos modificaciones que buscan endurecer el control migratorio, uno para retener por 60 días a migrantes con órdenes de expulsión y otro para castigar a los llamados “burreros”.

El mandatario, quien fiscalizó los avances en las obras del “Plan Escudo Fronterizo”, el que contempla zanjas por 50 kms en la frontera y un reforzamiento en la vigilancia, detalló que la primera propuesta implica una reforma constitucional, mientras que la segunda una enmienda al Código Penal.

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En el primer caso, la idea es ampliar el plazo actual de retención de migrantes con órdenes de expulsión de 5 a 60 días -con la opción abierta de prórroga-, a fin de que dichas deportaciones puedan hacerse efectivas.

“Hay cinco días donde la pueden tener retenida (a una persona migrante). Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar”, señaló Kast.

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“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días”, subrayó.

“En esa línea, vamos a presentar una idea de legislar, un proyecto de ley al Parlamento. Esperamos que cuente con el respaldo transversal de todos los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara”, complementó.

Un grupo de hombres, incluyendo militares y funcionarios, se congrega al aire libre en un paisaje desértico, bajo una bandera chilena. Miran un caballete
El mandatario hizo el anuncio desde el complejo fronterizo Chacalluta en Arica.

Los “burreros”

Tocante al segundo punto, el presidente Kast explicó que “hoy en día nosotros tenemos sancionado lo que es la entrada de migrantes irregulares. También queremos sancionar las salidas. Pero más importante que eso, también ir detrás de aquellos que trasladan a los migrantes irregulares. Eso lo hemos señalado de manera reiterada”.

De acuerdo al jefe de Estado, “lo que estamos planteando es una modificación al Código Penal para que también se constituya como delito, y con agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares”, recalcó el jefe de Estado.

“Ustedes saben que el crimen se mueve. Cuando nosotros vamos formando algunas disposiciones, el crimen se traslada. Y también tenemos que darle la seguridad a otras regiones de que esto es algo que es efectivo, posible, y que vamos a recuperar nuestra soberanía”, remató el mandatario.

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