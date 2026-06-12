El estado del tiempo en Chiclayo del viernes 12 de junio

Conocer el pronóstico del clima de Chiclayo antes de salir es fundamental debido a las características de su clima árido y cálido, que pueden influir significativamente en las actividades diarias y los planes de viaje.
En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del sábado 13 de junio :
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día y cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia ligera. La temperatura máxima del día alcanzará los 29°C.La temperatura mínima será de 21°C.
Conocer el pronóstico también ayuda a planificar actividades culturales, como ferias o mercados al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol o la neblina puede afectar la experiencia. Además, para los viajeros interesados en el turismo arqueológico, un pronóstico preciso permite evitar días con condiciones extremas que dificultan la visita a sitios de la ciudad.
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La temperatura promedio de Chiclayo
El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:
Verano (diciembre a marzo)
Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.
Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.
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Otoño (abril a mayo)
Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.
Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.
Invierno (junio a septiembre)
Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.
Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.
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Primavera (octubre a noviembre)
Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.
Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.
El sabor del norte del Perú
La gastronomía de la “Capital de la amistad” en el norte de Perú, destaca por su variedad de platos que combinan tradiciones precolombinas con influencias coloniales. Ingredientes autóctonos como los pescados de la costa y las hierbas aromáticas forman parte fundamental de las recetas locales.
Entre los platos más representativos de Chiclayo se encuentran el arroz con pato, el cabrito a la norteña y la causa ferreñafana. También sobresale el famoso ceviche de mero y la tortilla de raya. El uso de ajíes y de la chicha de jora como base en guisos brinda un toque distintivo, aportando sabor y textura a la cocina de la zona. Las preparaciones suelen servirse acompañadas de yuca, zarandajas y otros tubérculos.
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Chiclayo, además, se distingue por la variedad de sus dulces, como el king kong, un postre de capas de galleta rellenas con manjar blanco y frutas. Los mercados y restaurantes locales ofrecen a turistas y residentes una experiencia culinaria que conecta el pasado ancestral con la vitalidad actual de la ciudad.
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