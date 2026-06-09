Tragedia en Puno: Madre e hijo asesinados durante robo de 100 mil soles en su vivienda de Juliaca

Una familia de Juliaca resultó víctima de un asalto armado que terminó con la muerte de dos de sus integrantes, tras el robo de 100 mil soles en su domicilio de la urbanización Prolongación Los Incas, en la región de Puno.

La tarde del lunes, la tranquilidad de la ciudad de Juliaca se vio interrumpida por un hecho de extrema violencia. Un grupo de al menos cinco sujetos armados irrumpió en una vivienda situada en el jirón Juan Velasco Alvarado, sorprendiendo a los ocupantes y desatando una secuencia de hechos fatales. Los atacantes llegaron en una camioneta blanca y portaban armas de fuego de largo y corto alcance.

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Tragedia en Juliaca: asaltantes matan a madre e hijo y hieren al padre| Facebook

Ataque armado y víctimas mortales

Los asaltantes ingresaron a la vivienda poco antes de la una de la tarde. En el interior se encontraban Nilia A.M. (45 años), su esposo Luis C.C. (48 años) y sus dos hijos, Gilmer C.A. (26 años) y un joven de 19 años. La violencia del ataque dejó a Nilia A.M. y a Gilmer C.A. sin vida en el lugar, ambos alcanzados por disparos. Luis C.C. resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital Carlos Monge Medrano, donde permanece en estado crítico. El hijo menor, de 19 años, también sufrió lesiones durante el asalto.

Los delincuentes consiguieron huir tras apoderarse de 100 mil soles, suma que habría estado en la vivienda por la actividad comercial de la familia en la ciudad.

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Investigación policial y primeras hipótesis

Las investigaciones policiales iniciales sugieren que los atacantes actuaron con información previa sobre la presencia del dinero en el domicilio. Se barajan dos hipótesis principales: el robo como móvil principal, y la posibilidad de un ajuste de cuentas, dada la violencia ejercida en el ataque.

Tragedia en Juliaca, madre e hijo pierden la vida durante asalto a su casa| Foto: Perfiles (Facebook)

Durante la inspección del inmueble, los agentes hallaron varios casquillos de bala. Se confirmó que Nilia A.M. perdió parte de un dedo por un impacto de bala al intentar protegerse. Las autoridades dispusieron la necropsia de ley y continúan con la recolección de pruebas en el lugar.

Las diligencias del Ministerio Público continúan, con la necropsia de ley sobre los cuerpos de Nilia A.M. y Gilmer C.A., y la recopilación de evidencias balísticas para identificar a los responsables. La policía sigue tras la pista de los atacantes, mientras la familia espera avances en la investigación.

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Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias a través del número 105, disponible las 24 horas del día en todo el territorio nacional. Este canal permite reportar delitos, accidentes, situaciones de riesgo y solicitar la presencia policial de manera inmediata.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención prehospitalaria gratuita ante emergencias médicas y accidentes. El número nacional de acceso es el 106, habilitado para todo tipo de urgencias, desde descompensaciones hasta traslados en ambulancia. El SAMU está equipado con profesionales de la salud y vehículos con tecnología para la estabilización y el traslado seguro de pacientes a los centros hospitalarios.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias mediante el número 116, operativo a nivel nacional. Los bomberos intervienen en incendios, rescates, fugas de gas, accidentes de tránsito y situaciones de riesgo químico o natural.