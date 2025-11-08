Perú

PNP captura a los dos presuntos autores del violento asalto a una barbería en Villa María del Triunfo

Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes golpearon a un menor de edad durante el robo, mientras despojaban de sus pertenencias a clientes y trabajadores

Cae presunta pareja de delincuentes
Cae presunta pareja de delincuentes implicada en asalto armado a barbería de Villa María del Triunfo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a dos sujetos presuntamente implicados en el violento asalto a una barbería ubicada en el jirón Ayacucho, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), hecho ocurrido el pasado 29 de agosto. De acuerdo con información policial, los detenidos habrían participado directamente en el robo a mano armada, en el que los delincuentes despojaron de sus pertenencias a los clientes y trabajadores del establecimiento.

El asalto, que fue registrado por las cámaras de seguridad del local, mostró la violencia con la que actuaron los malhechores. En las imágenes se aprecia cómo los sujetos amenazaron a las personas presentes y golpearon a un menor de edad, quien suplicó por su vida al verlos portando armas de fuego. Este ataque generó indignación entre los vecinos de la zona y fue objeto de seguimiento por parte de las autoridades policiales.

Una barbería en Villa María
Una barbería en Villa María del Triunfo sufrió un asalto apenas cuatro meses después de su apertura, dejando pérdidas de S/10 mil y generando preocupación entre barberos y vecinos. Foto: Composición Infobae Perú

Tercer cómplice habría muerto

El jefe de la División de Investigaciones de Robos de la PNP, coronel Juan Carlos Montúfar, informó que los detenidos actuaron junto a un tercer cómplice, quien habría fallecido recientemente durante un enfrentamiento relacionado con disputas delictivas. Según detalló el oficial, la información sobre su muerte fue proporcionada por los propios intervenidos.

“Según lo que refieren los detenidos, este tercer sujeto habría muerto el día de ayer, muy probablemente en un enfrentamiento por un control hegemónico de poder en el mundo del hampa”, señaló Montúfar, al confirmar que la Policía continúa verificando los hechos.

Una barbería en Villa María
Una barbería en Villa María del Triunfo sufrió un asalto apenas cuatro meses después de su apertura, dejando pérdidas de S/10 mil y generando preocupación entre barberos y vecinos. Foto: Composición Infobae Perú

Evidencias halladas en domicilio

Durante el operativo, los agentes realizaron registros en los domicilios de los sospechosos, donde encontraron prendas de vestir que coinciden con las utilizadas por los asaltantes el día del robo. Además, se hallaron municiones de armas de fuego, una réplica de pistola, un revólver abastecido con cuatro proyectiles y una considerable cantidad de drogas.

“Se ha encontrado la ropa que usaban el día del asalto violento, junto a municiones y armas de fuego pertenecientes a estos sujetos”, explicó el coronel Montúfar, quien destacó que las pruebas materiales permitirán fortalecer la investigación en curso.

Capturan a presuntos responsables del
Capturan a presuntos responsables del robo a barbería en Villa María del Triunfo. (Foto: Video captura/América Noticias)

Banda criminal “Los Incorregibles”

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que los detenidos formarían parte de la banda criminal denominada “Los Incorregibles”, dedicada al robo agravado en barberías, centros de spa y otros establecimientos de Lima Metropolitana. Esta organización se caracterizaría por planificar asaltos con armas de fuego y actuar con extrema violencia contra sus víctimas.

La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad total de los intervenidos y su posible relación con otros actos delictivos. El caso permanece bajo investigación y se espera que en los próximos días se formalicen las acusaciones ante las autoridades competentes.

Una barbería en Villa María
Una barbería en Villa María del Triunfo sufrió un asalto apenas cuatro meses después de su apertura, dejando pérdidas de S/10 mil y generando preocupación entre barberos y vecinos. Foto: Composición Infobae Perú

Robaron más de S/10 mil

El local Cautivo Essence Barbershop, ubicado en Villa María del Triunfo, sufrió un violento asalto apenas cuatro meses después de su apertura. Tres sujetos armados ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes y se llevaron un total de S/10 mil, incluyendo cuatro módulos con sus respectivas máquinas, pertenencias de los trabajadores y utensilios esenciales para el funcionamiento diario del negocio.

El responsable del local denunció que la seguridad en la zona es insuficiente y que la presencia policial es mínima. “La seguridad de verdad es bastante penosa y se entiende porque somos mucha población para pocos policías. Por cada zona hay muy pocos agentes asignados por comisaría, por tanto, no se abastecen. Necesitamos mayor disposición para que la policía nos resguarde”, señaló.

