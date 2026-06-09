Gana Diario: resultados del 8 de junio del último sorteo

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo dados a conocer por La Tinka.
Fecha del sorteo: lunes 8 de junio de 2026
Número del sorteo: 4606
Resultados: 24, 04, 30, 08, 18
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.
Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
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Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario
Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:
Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.
Documento de identidad oficial (DNI).
Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).
Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.
Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.
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