Perú

Gana Diario: resultados del 8 de junio del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

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El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo dados a conocer por La Tinka.

Fecha del sorteo: lunes 8 de junio de 2026

Número del sorteo: 4606

Resultados: 24, 04, 30, 08, 18

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

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Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

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