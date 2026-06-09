Demanda de alimentos: ¿Dónde presentarla y qué documentos necesitas?

La demanda por alimentos es un proceso legal en el que una persona solicita la obligación de proporcionar una pensión alimentaria, generalmente en favor de hijos menores de edad, pero también puede extenderse a cónyuges o personas adultas dependientes en ciertas circunstancias - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Presentar una demanda por pensión de alimentos en Perú es el mecanismo legal para exigir que una persona asuma la obligación de brindar una pensión destinada a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación. El trámite suele plantearse a favor de hijos menores de edad, aunque también puede extenderse a cónyuges o personas adultas dependientes en determinadas circunstancias, según el marco del Código Civil.

El abogado Luis Aguilar Zanabria explicó a Infobae Perú que el proceso puede iniciarse incluso sin patrocinio legal, siempre que la solicitud esté correctamente sustentada y se adjunte la documentación indispensable. El juzgado revisa el expediente al inicio y puede observarlo si falta algún requisito formal o probatorio.

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¿Ante qué juzgado se debe interponer una demanda por pensión de alimentos?

La demanda debe presentarse ante el órgano judicial del lugar donde reside el demandante o el demandado. Si en la zona no existe ese despacho, el trámite corresponde a un Juzgado Mixto, de acuerdo con lo detallado por Aguilar Zanabria.

Tras el ingreso, la entidad verifica si la solicitud cumple los requisitos legales. Si detecta omisiones, como la falta de documentos esenciales o la ausencia de un monto solicitado, puede declarar la demanda inadmisible y conceder un plazo para subsanar las observaciones.

Esta demanda se presenta ante el juez competente, quien evalúa los factores de necesidad, capacidad económica del demandado y otros aspectos relevantes para determinar la cantidad a otorgar - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Requisitos obligatorios: Partida de nacimiento, copia de DNI y sustento de gastos

Entre los documentos básicos para iniciar el proceso figura la partida de nacimiento, clave para acreditar el vínculo entre el menor y el progenitor demandado. También se requiere la copia del DNI del menor, según el especialista consultado.

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A ese soporte se suman medios probatorios sobre necesidades y gastos, como constancias de matrícula escolar, comprobantes de pagos de estudios y otros desembolsos mensuales asumidos por el progenitor que solicita la pensión. Estos elementos permiten sustentar el pedido y dar contexto al juez sobre el nivel de gasto asociado al cuidado.

¿Cómo rellenar correctamente el formulario gratuito de demanda de alimentos del PJ?

El Poder Judicial habilitó una vía digital para presentar la demanda y realizar consultas en línea mediante un formulario web (https://linktr.ee/poderjudicial). Para completar ese formato, se solicitan datos básicos como número de DNI, nombre del menor, información del progenitor obligado, domicilio del demandado, su lugar de trabajo y el petitorio, además de campos opcionales.

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El abogado indicó que, cuando el demandado labora en una empresa, conviene incluir el nombre del empleador para que el juez pueda solicitar información sobre los ingresos. En la práctica, el contenido del pedido debe ser claro: quién demanda, a favor de quién se solicita la pensión y cuál es la pretensión concreta.

En el ámbito jurídico, la demanda busca garantizar el derecho de la persona alimentista (quien recibe los alimentos) a recibir los recursos necesarios para su sustento, educación, salud, y bienestar - Créditos: Andina.

¿Se necesita obligatoriamente la firma de un abogado para este trámite?

No. Aguilar Zanabria precisó que la demanda puede presentarse sin abogado. Aun así, recomendó contar con patrocinio para asegurar que la solicitud esté bien fundamentada y acompañada por documentos esenciales, en especial la partida de nacimiento, el DNI del menor y los comprobantes de gastos mensuales.

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El criterio central, señaló, es que el expediente llegue completo y ordenado, porque una presentación deficiente puede motivar observaciones y retrasar el avance del proceso.

Plazos y pasos del proceso judicial hasta la emisión de la sentencia definitiva

Una vez admitida la demanda, el juzgado notifica al demandado. Desde ese momento, el padre o progenitor emplazado cuenta con cinco días para responder. En su descargo, puede sostener que ya aporta alimentos o exponer razones para cuestionar el pedido.

Luego, el juez evalúa el caso y puede fijar la pensión en dos modalidades, según lo explicado por el abogado: un monto fijo, usual en escenarios de ingresos no formales, o un porcentaje del ingreso. El especialista indicó que el Código Civil permite ordenar hasta 60 % del ingreso mensual, sujeto a la capacidad económica del demandado y a las necesidades del menor.

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Con los elementos reunidos, el juzgado programa una audiencia única. En esa etapa se busca una conciliación: si hay acuerdo sobre el monto, el proceso concluye; si no lo hay, el juez define el monto o porcentaje y emite una resolución final. Si una de las partes discrepa, el procedimiento admite apelación, lo que habilita la revisión por una instancia superior.