La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

La última emisión del ciclo dejó mensajes de agradecimiento y unión entre los conductores, luego de que el canal anunciara un cambio de formato y la llegada de un nuevo programa deportivo. +QTV

El cierre de Más que fútbol, uno de los espacios de la programación deportiva de +QTV, marcó el final de una etapa para sus conductores, Giancarlo “Flaco” Granda y Julinho. El programa salió del aire tras una reestructuración de la parrilla del canal, decisión que llevó a una despedida cargada de emoción y agradecimientos a la audiencia y al equipo.

Durante la última emisión, Granda compartió con los espectadores: “Hemos tenido un poquito de mala suerte con un par de situaciones con YouTube que nos han terminado complicando. Pero bueno, esto es así. Ppara mí, así quiero decirlo, ha sido un placer compartir mesa. Son cosas que suceden, así que nada, les agradezco a todos por habernos acompañado”. Sus palabras reflejaron el ambiente de camaradería y la sinceridad con la que se vivió la última transmisión.

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Flaco Granda y Julinho cierran una etapa, Más que fútbol llegó a su fin en +QTV.

A su turno, Julinho sumó: “No, gracias a ti, Flaquito. Gracias a todos también”, demostrando la gran amistad que hicieron durante el programa, además de resaltar el apoyo del público. “Para mí una alegría tremenda. La pasamos lindo, de verdad, como tú has dicho. El fútbol es así. Acá hay momento para bromear, reírse, pasarla bien, hablar de fútbol, hablar tonterías también, porque eso hace parte. Lo que queremos que la gente se divierta, que la pase bien, porque hay momentos en la vida que son duros”, agregó.

En medio de la despedida, el brasileño remarcó la pena que le daba despedirse del espacio, pero entendía la sitaución. “Acá estamos para llevar alegría a toda la gente. Me da mucha pena que termine, pero un abrazo. Gracias a todo el mundo que nos acompañó. Un beso de corazón para todo el mundo ahí que acompañó Más que fútbol”, indicó.

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‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se despedirán este viernes 22 de mayo, según confirmó la conductora. YouTube: +QTV Network.

Restructuración en el canal de María Pía Copello

La decisión de dar por terminado el ciclo del programa se enmarca en los cambios internos que atraviesa +QTV Network. Según informó la propia señal, la reorganización responde a la necesidad de optimizar los contenidos y crear una propuesta deportiva más unificada. Así, la audiencia pudo presenciar el cierre de un espacio que, a lo largo de su ciclo, buscó combinar análisis, humor y cercanía con la realidad futbolística local.

La noticia sobre la reestructuración fue comunicada por María Pía Copello, figura central del canal, quien explicó en el streaming ‘Sin +Q Decir’ que tanto Primer Toque como Más que fútbol concluirían sus transmisiones el viernes 22 de mayo, mientras el equipo definía la siguiente etapa del proyecto. “Tengo algo importante que anunciar, hay programas que van a entrar en reestructuración y es importante decirlo y ser franca con ustedes”, señaló la conductora, quien también aprovechó para agradecer a los integrantes de ambos espacios y destacar el vínculo forjado durante el tiempo que compartieron en pantalla.

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El proceso de reestructuración en +QTV no implica únicamente la desaparición de formatos, sino una apuesta por la concentración de contenido y la continuidad de figuras reconocibles. La estrategia apunta a fusionar paneles y ofrecer una franja deportiva diaria, permitiendo así que la audiencia mantenga una rutina estable con rostros familiares.

Flaco Granda y Julinho se mostraron apenados con el fin de Más que fútbol.

Nuevo programa y cambio de horarios

Esta decisión da lugar al lanzamiento de un nuevo programa, Fuera de juego, que se transmitirá de lunes a viernes a las 11:30. El espacio tendrá como conductores principales al propio Flaco Granda, junto a Diego Vásquez, Erick Delgado y Richard de la Piedra. Según anunció María Pía Copello, la idea es unificar los análisis y debates en un solo ambiente, evitando la dispersión de formatos y paneles que antes competían por el mismo público.

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María Pía Copello relanza su streaming deportivo: +QTV estrena Fuera de juego tras reestructuración de la parrilla. IG

Además, la reestructura en la parrilla de +QTV afecta a otros programas. El magazine Sin +Q Decir pasará a emitirse de 10:30 a 11:30, manteniendo a Copello, Flor Ortola, Diana Sánchez e Israel Dreyfus como panelistas. En tanto, el bloque de entretenimiento Q’Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, se moverá a la franja de 13:00 a 14:30, con el objetivo de reorganizar el flujo de contenidos diarios.

El relanzamiento deportivo de +QTV busca capitalizar la tendencia del consumo de transmisiones en directo, donde la rutina y los horarios fijos resultan fundamentales para fidelizar a la audiencia.

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El cierre de Más que fútbol supone el fin de una etapa, pero al mismo tiempo abre la puerta para una nueva propuesta en la pantalla de +QTV Network.

Sin +Q Decir pasará de 10:30 a 11:30 con María Pía Copello, Flor Ortola, Diana Sánchez e Israel Dreyfus.