Perú

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Piura para este domingo.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 18%, con una nubosidad del 87%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 19%, con una nubosidad del 80%, mientras que las ráfagas de viento serán de 35 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

PUBLICIDAD

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

Clima en Iquitos: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Iquitos: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Lima este 7 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Lima este 7 de junio

Pronóstico del clima en Huancayo este domingo: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima en Huancayo este domingo: temperatura, lluvias y viento

Clima hoy en Perú: temperaturas para Arequipa este 7 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas para Arequipa este 7 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Perú elige entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en diez años

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: los perfiles de los dos candidatos que definen quién gobernará el Perú hasta 2031

Segunda vuelta en Perú: el Jurado Nacional de Elecciones activa plan especial para evitar errores del 12 de abril

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Teatro peruano y argentino se fusionan en ‘El Río en Mí’, el thriller de Francisco Lumerman que debuta en Lima

Karla Tarazona enfrenta críticas por su boda con Christian Domínguez y toma con humor la parodia en ‘JB Noticias’

Tula Rodríguez y su emotivo reencuentro con Valentina tras dos meses estudiando en Nueva York: “Corazón a mil”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Diego Elías cae ante Mostafa Asal en dramática semifinal del British Open 2026 que le impide revalidar el título

El recambio de Perú: los 6 jugadores que debutaron con Mano Menezes

Yoshimar Yotún valoró la evaluación contra Haití: “Para nosotros era un partido súper importante para seguir construyendo”

Guillermo Viscarra entra en el radar del Millonarios de Colombia: club realizó sondeos en medio de la suplencia en Alianza Lima