Campaña de DNI electrónico gratis para este 17 de abril: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lince informó que este viernes 17 de abril organizará una campaña gratuita de emisión del DNI electrónico, dirigida especialmente a menores de edad y adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad.

La jornada se desarrollará desde las 9:30 hasta las 13:00 en la Casa del Vecino, ubicada en el pasaje Condorcuna n.º 118, a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel.

Según precisó la comuna, la iniciativa busca facilitar el trámite de identificación a niños, niñas y adolescentes que aún no cuenten con el documento o que requieran actualizarlo a su versión digital. La campaña estará orientada a distintos grupos etarios, cada uno con requisitos específicos para acceder al beneficio.

Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Municipalidad de Lince.

Los públicos beneficiarios de la campaña son los siguientes:

Menores de 0 a 16 años: Deberán presentarse en compañía de su madre o padre, quienes también deberán portar su respectivo DNI.

Adolescentes de 17 años: Solo se requiere la presencia del adolescente, quien deberá llevar su propio DNI.

La entrega del DNI electrónico es fundamental para garantizar el acceso a servicios públicos, la identificación segura y la participación en trámites que exigen este documento.

Las autoridades locales resaltaron la importancia de que los padres o tutores acudan puntualmente con la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar contratiempos.

La campaña busca reducir barreras brechas de identificación - Créditos: Andina.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que la atención será por orden de llegada y dentro del horario establecido.

La Municipalidad de Lince se ha destacado por la organización recurrente de este tipo de campañas, que en ediciones anteriores han registrado una alta participación y resultados positivos. El éxito obtenido ha motivado a las autoridades locales a continuar replicando estas iniciativas, consolidando así su compromiso con la atención directa y eficiente a las necesidades de la comunidad.

Características del DNI electrónico

Incorpora un chip electrónico que almacena información personal, datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y firma digital, además de certificados digitales para autenticación y firma electrónica.

Permite la identificación presencial y digital del titular, facilita el acceso a servicios en línea de entidades públicas y privadas.

Ofrece mayor seguridad frente a falsificaciones y suplantaciones, gracias a elementos de verificación avanzados y medidas anti-fraude.

El DNIe posibilita la realización de trámites virtuales, como la declaración jurada, el acceso a plataformas de gobierno digital, la firma de documentos electrónicos y la validación de identidad para operaciones bancarias o solicitudes oficiales.

Es compatible con sistemas de lectoras de chip y permite actualizar datos personales de manera ágil y segura.

El documento tiene la misma validez legal que el DNI tradicional y es aceptado en todo el territorio nacional, así como en trámites consulares en el extranjero.

Su uso impulsa la modernización administrativa y contribuye a la inclusión digital de la ciudadanía peruana.