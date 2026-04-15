Campaña de DNI electrónico gratis para este 17 de abril: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

La Municipalidad de Lince informó que este viernes 17 de abril organizará una campaña gratuita de emisión del DNI electrónico, dirigida especialmente a menores de edad y adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad.
La jornada se desarrollará desde las 9:30 hasta las 13:00 en la Casa del Vecino, ubicada en el pasaje Condorcuna n.º 118, a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel.
Según precisó la comuna, la iniciativa busca facilitar el trámite de identificación a niños, niñas y adolescentes que aún no cuenten con el documento o que requieran actualizarlo a su versión digital. La campaña estará orientada a distintos grupos etarios, cada uno con requisitos específicos para acceder al beneficio.
Los públicos beneficiarios de la campaña son los siguientes:
- Menores de 0 a 16 años: Deberán presentarse en compañía de su madre o padre, quienes también deberán portar su respectivo DNI.
- Adolescentes de 17 años: Solo se requiere la presencia del adolescente, quien deberá llevar su propio DNI.
La entrega del DNI electrónico es fundamental para garantizar el acceso a servicios públicos, la identificación segura y la participación en trámites que exigen este documento.
Las autoridades locales resaltaron la importancia de que los padres o tutores acudan puntualmente con la documentación necesaria para agilizar el proceso y evitar contratiempos.
Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que la atención será por orden de llegada y dentro del horario establecido.
La Municipalidad de Lince se ha destacado por la organización recurrente de este tipo de campañas, que en ediciones anteriores han registrado una alta participación y resultados positivos. El éxito obtenido ha motivado a las autoridades locales a continuar replicando estas iniciativas, consolidando así su compromiso con la atención directa y eficiente a las necesidades de la comunidad.
Características del DNI electrónico
- Incorpora un chip electrónico que almacena información personal, datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y firma digital, además de certificados digitales para autenticación y firma electrónica.
- Permite la identificación presencial y digital del titular, facilita el acceso a servicios en línea de entidades públicas y privadas.
- Ofrece mayor seguridad frente a falsificaciones y suplantaciones, gracias a elementos de verificación avanzados y medidas anti-fraude.
- El DNIe posibilita la realización de trámites virtuales, como la declaración jurada, el acceso a plataformas de gobierno digital, la firma de documentos electrónicos y la validación de identidad para operaciones bancarias o solicitudes oficiales.
- Es compatible con sistemas de lectoras de chip y permite actualizar datos personales de manera ágil y segura.
- El documento tiene la misma validez legal que el DNI tradicional y es aceptado en todo el territorio nacional, así como en trámites consulares en el extranjero.
- Su uso impulsa la modernización administrativa y contribuye a la inclusión digital de la ciudadanía peruana.