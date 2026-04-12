Observadores de la Unión Europea descartan irregularidades en elecciones peruanas tras demoras en instalación de mesas

Miembros de mesa electoral se preparan en un aula con ventanas enrejadas y cortinas rojas, mientras dos votantes esperan desde el umbral de la puerta. (Paula Díaz Elizalde)

La jornada electoral en Perú transcurrió sin reportes de irregularidades, según confirmó la jefa de la Misión de Observadores de la Unión Europea, Annalisa Corrado, quien señaló que los retrasos detectados se debieron a problemas logísticos y no a hechos anómalos.

Así lo afirmó la eurodiputada italiana en declaraciones recogidas por RPP, luego de supervisar personalmente el desarrollo de los comicios en el colegio República de Panamá, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

La Misión de Observadores de la Unión Europea, desplegada a lo largo del país, incluyó a más de 150 veedores que se distribuyeron en diferentes puntos de Perú para monitorear la transparencia del proceso.

Votantes experimentan demoras en las mesas de sufragio de la Universidad Católica, mientras personal de ONPE brinda información durante las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

De acuerdo con Corrado, los observadores no encontraron hechos que pusieran en duda la legitimidad de la elección. “Lo que podemos decir, hasta lo que hemos visto, es que han sido retrasos, pero en un clima bastante tranquilo, y sin irregularidades”, expresó Corrado en conversación con RPP.

La jefa de la misión añadió que, aunque se registraron demoras en el inicio de las votaciones, la situación se mantuvo bajo control y no se reportaron incidentes graves.

“Hemos tenido un reporte de todos nuestros miembros desplazados en todo el país, así que son más que 150 observadores que están mirando distintas mesas; y lo que hemos visto nosotros es que a lo mejor alguien se ha un poco quejado de esperar, es normal, porque han tenido que esperar un poco más de lo que creían, pero lo que nosotros hemos visto es que todo se ha desarrollado con tranquilidad y sin irregularidades, sobre todo. Son retrasos”, agregó la eurodiputada.

Los retrasos registrados durante la votación en Lima se debieron a problemas logísticos y no a hechos anómalos, según la ONPE y la misión internacional.

Decisión de ampliar el horario

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, comunicó durante la mañana que el horario de la votación se ampliaría hasta las 18:00 horas en todo el territorio nacional.

La decisión, aprobada por el Pleno del organismo electoral a pedido de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), respondió a los inconvenientes surgidos en la instalación de mesas en diversos distritos de Lima.

La ONPE detalló que el origen de estos contratiempos fue el “incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios”. Esta situación llevó a que las autoridades adoptaran medidas para garantizar la participación de todos los ciudadanos que aguardaban ejercer su derecho al voto, según detalló RPP.

Actualización

En paralelo, la organización Transparencia Perú reportó una actualización sobre el avance de la jornada. A las 16:00 horas, el 97,9 % de las mesas observadas por la entidad ya se encontraba instalada. El informe precisó que la cobertura regional alcanzó el 99,7 %, mientras que en Lima Metropolitana el porcentaje fue del 94,5 %. En las zonas urbanas, la instalación llegó al 97,7 % y en las rurales al 100 %.

La muestra de Transparencia Perú comprendió 860 mesas en 114 provincias de las 25 regiones del país. Esta información aportó un panorama preciso del funcionamiento de los locales de votación y permitió corroborar los reportes de normalidad en la mayoría de los distritos.

Tres personas sonrientes están sentadas en escritorios individuales con letreros "MESA Nº 036411", listas para sus deberes electorales. (Paula Díaz Elizalde)

Respaldo internacional

La presencia de la Unión Europea y de organismos como Transparencia Perú sumó garantías sobre la regularidad del proceso electoral. La ausencia de irregularidades graves y la pronta reacción ante los retrasos permitieron que la jornada mantuviera un ambiente de calma.

La intervención de autoridades nacionales y observadores internacionales reforzó las medidas adoptadas para superar los inconvenientes logísticos y concluyó con la instalación de casi la totalidad de las mesas en todo el país.