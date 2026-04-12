Perú

Elecciones 2026: Cómo ver el conteo de votos de la ONPE en vivo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un link de acceso público para que los ciudadanos vean el progreso del conteo de votos

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La ONPE es la entidad encargada del conteo de votos. (Foto: Andina)
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un link de acceso público para que los ciudadanos vean el progreso del conteo de votos. (Foto: Andina)

El proceso de votación de las elecciones generales ha finalizado y a partir de este momento la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado el proceso de conteo de votos emitidos a nivel nacional. Para ello, y con la intención de que los ciudadanos vean el progreso.

Para ingresar a esta plataforma, los ciudadanos solo deben hacer click sobre este enlace (resultadoelectoral.onpe.gob.pe) y la información sobre el conteo de votos aparecerá automáticamente en la pantalla del dispositivo.

La web incluye cálculos diferenciados para las cinco elecciones que los ciudadanos tuvieron que realizar en este proceso: la fórmula presidencial, senadores (nacional), senadores (regional), diputados y parlamentarios andinos y que se actualizarán de forma progresiva en las próximas horas y días hasta alcanzar el 100 % de las actas procesadas.

Los ciudadanos incluso podrán ver la cantidad exacta de votos que fueron destinados para cada uno de los candidatos. Lo único que deberán hacer los ciudadanos para acceder a este detalle es hacer clic sobre la foto del candidato o partido de su preferencia.

ONPE habilitó página web para ver el proceso de conteo de votos. (Foto: ONPE)
ONPE habilitó página web para ver el proceso de conteo de votos. (Foto: ONPE)

En cada una de las cinco elecciones, los ciudadanos también podrán acceder a una versión desagregada de la información sobre el conteo por distrito electoral, incluido ‘Peruanos en el exterior’.

Flash Electoral: estos partidos pasarían a segunda vuelta

Según el frash electoral de Ipsos divulgado por Latina y Perú 21, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanza 16.6% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registra 12.1%.

Ricardo Belmont (Obras) obtiene 11.8% en el mismo estudio, en tanto el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), llega a 11%.

Por otro lado, el sondeo de Datum Internacional difundido por América TV recoge un panorama distinto y ubica a Fujimori con 16.5% y a López Aliaga con 12.8%. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) figura con 11.6% en ese mismo estudio, mientras que Belmont suma 10.5%.

Ipsos 2026.
Resultados de Ipsos 2026 tras boca de urna, desglosado por regiones - Crédito: Captura de Latina.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta presidencial está programada para el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que los peruanos volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos que obtengan la mayor votación en esta primera jornada.

Este mecanismo, conocido en otros países como balotaje, se activa cuando ningún postulante logra superar el 50% de los votos válidos, una situación que, según las encuestas previas, es altamente probable debido a la atomización del electorado.

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